Il Volo a ‘Domenica In’: «Fermarsi, anche se è difficile, fa bene»

Domenica 26 dicembre i ragazzi de Il Volo hanno concesso a 'Domenica In' un'esclusiva intervista. Il video.

Domenica 26 dicembre – negli studi di Fabrizio Frizzi di Roma – dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1 è andata in onda la quindicesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, con ospiti i ragazzi de Il Volo.

I tre artisti hanno infatti rilasciato un’intervista inedita ed esclusiva in studio, dopo essere arrivati appositamente in Italia per registrare questa puntata festiva con Mara Venier. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono stati protagonisti di un ampio spazio nel quale hanno ripercorso le tappe più significative della loro carriera. Si sono inoltre esibiti con alcune canzoni tratte dall’album Il Volo Sings Morricone e hanno raccontato alcuni momenti inediti della loro vita privata lontana dai loro viaggi di lavoro.

«Ho capito che a volte fermarsi, anche se è difficile, fa bene. – commenta Ignazio – Anche per capire cosa si vuole dalla vita e riflettere». «Si vive sempre con frenesia. – aggiunge Piero – Non ci fermiamo mai, come a Natale. Noi il 24 sera dobbiamo tornare a casa ed è come se il tempo si fermasse. È la cosa più bella del mondo».

A seguire è andato in onda Il meglio di, coi momenti più belli di quest’anno. Un estratto di alcune interviste che hanno appassionato il pubblico da casa in questi mesi con le interviste di Mara Venier a Carlo Verdone e Zucchero.

Fonte video: www.raiplay.it