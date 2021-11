‘Hawkeye’ arriva su Disney+, Jeremy Renner: «Sono il nonno dell’MCU»

Il cast di 'Hawkeye' presenta la serie Marvel in conferenza stampa. I primi due episodi su Disney+ il 24 novembre.

Manca pochissimo al debutto ufficiale di Hawkeye, la nuova serie Marvel che debutterà il 24 novembre con un doppio episodio su Disney+. Gli episodi successivi saranno poi disponibili a cadenza settimanale, ogni mercoledì.

Ambientata nella New York City del post blip, la serie vede l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) alle prese con una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretta da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.

«Ovviamente è una serie legata a End Game – esordisce subito Jeremy Renner in conferenza – ma sicuramente iniziamo in modo felice, immergendoci nel Natale a New York. Poi tutto cambia. Per quanto riguarda Hailee, si è tuffata nell’universo Marvel arrivando preparata. Era pronta. In un certo senso invece io mi sento un nonno, vedo tanta gente andare e venire. È terribile».

È proprio Hailee Steinfeld, poi, a parlare di Kate e della sua determinazione. «Interpretare questo personaggio – aggiunge – mi ha costretto a trovare una sicurezza, una determinazione e una disciplina che sono sempre state dentro di me. Ma ho dovuto dare il meglio di me per tirarle fuori e rendere giustizia a questo personaggio. Mi sento fortunata, perché Kate è amatissima. La gente ha aspettato un bel po’ per vederla sullo schermo».

Come cambia Hawkeye?

Sicuramente, Hawkeye ci mostrerà un supereroe diverso. Non solo la serie è ambientata nel periodo natalizio, ma avevamo lasciato il personaggio di Jeremy Renner alle prese con diversi demoni da affrontare.