‘Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli’, in esclusiva la scena eliminata ‘Postcard’

'Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli' arriva finalmente in HomeVideo. In esclusiva la scena eliminata 'Postcard'.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il film Marvel Studios diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu, è finalmente disponibile dal 16 novembre in Home Video. La versione in formato formato Blu-Ray, DVD e 4K UHD include tanti contenuti extra da scoprire, tra cui gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker e 11 scene eliminate.

Oggi vi offriamo in esclusiva la visione della scena eliminata Postcard.

Shang-Chi è un giovane supereroe che intraprende un inedito viaggio alla scoperta di se stesso. Nella pellicola, Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli. Il film vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Destin Daniel Cretton, regista e tra gli sceneggiatori del film, ha dichiarato: «Il problema più grande della vita di Shang-Chi è non sapere chi lui sia veramente. Deve imparare a gestire ogni parte di sé. Se non permetterà a se stesso di esaminare tutto – il bene, il male, la luce e l’oscurità – e di farli convivere, non sarà in grado di raggiungere il suo pieno potenziale».