Alfa, la nuova challenge social ispirata a ‘You Make Me So Happy’

Il giovane cantautore Alfa lancia una nuova challege social per coinvolgere i fan e mettere alla prova il vero amore.

Lo avevamo lasciato alle prese con un record da infrangere in occasione dell’International Kissing Day. Ora, nel cuore della stagione più calda dell’anno, Alfa ne ha escogitata un’altra, lanciando una nuova iniziativa sui social. Al centro dell’inedita challenge di mezza estate, c’è il recente singolo You Make Me So Happy, tra i più apprezzati del momento. Questa volta, l’artista ha deciso di coinvolgere il suo pubblico unendo gioco, sentimenti e musica.

Sono bastate poche ore perché la sfida diventasse virale, correndo velocissima sia su Instagram sia su TikTok. In migliaia, infatti, hanno risposto alla proposta di Alfa, che ha invitato i fan a scrivere alla propria crush o agli amici. Il testo del messaggio deve essere solamente ‘You Make Me’, lasciando che il destinatario scelto completi la frase. Così, se la risposta è ‘So Happy’ allora, scrive l’artista, “vuol dire che è la persona giusta”.

Reaction, like e condivisioni stanno piovendo copiose, dimostrano che l’idea di Alfa ha agganciato il pubblico con entusiasmo. Tra le tante condivisioni, poi, non mancano quelle di influencer amatissime dal pubblico più giovane. E pensare che, come ha raccontato lo stesso cantautore, il brano You Make Me So Happy è stato scoperto per caso. “Ho scoperto questa canzone ascoltando playlist sulle piattaforme digitali – ha spiegato Alfa – A differenza di altri brani, questo mi ha colpito immediatamente ed ho iniziato a canticchiarlo fin da subito”.

“Non riuscendo a togliermelo dalla testa, ho deciso di scrivere all’autore per chiedergli se potevo farne una versione mia riscrivendone le strofe. Solo dopo ho scoperto che Mr Gabriel collabora, come autore, con grandi artisti internazionali come Dua Lipa e che è anche stato candidato ai Grammy”. L’attesa per i fan, adesso, è per il prossimo 27 novembre, quando Alfa sarà sul palco del Fabrique di Milano per dare il via al tour Bentornati a Wanderlast.

Foto da Ufficio Stampa MA9PROMOTION