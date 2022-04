Tinder Italia sbarca su Instagram (con Tananai)

Tinder inaugura il canale Instagram in Italia con la nuova campagna 'Follow to Match'. Tra i protagonisti Tananai e Diego Nasca.

Tinder ha inaugurato il proprio canale Instagram in Italia con la campagna Follow to Match, in collaborazione con Tananai ed altri amati talent del mondo social. Tananai – giovane cantautore e fenomeno social che ha fatto dell’ironia il suo tono di voce – lo scorso sabato ha letteralmente infiammato il nuovo canale Instagram del brand. Per un’intera giornata il cantante ha risposto in chat privata a chiunque scrivesse in direct alla nuova pagina @tinder.italia, scambiandosi messaggi, video, foto e audio con gli utenti.

Questo è stato il primo Match del profilo IG di Tinder che approda in Italia con la campagna Follow to Match. Nei prossimi giorni interverranno sul canale altri volti noti del web per interagire con la community e gli utenti.

Come fare per parlare con loro? Un semplice follow alla pagina @tinder.italia permetterà di accedere a un vero e proprio tu per tu con la propria celeb crush. A dare il via alla campagna, insieme a Tananai, anche la TikToker Martina dell’Anna, che ieri è stata invasa di messaggi da parte della community. A partire da oggi, invece, i protagonisti del takeover saranno la rockstar GenZ Diego Naska, la streamer Gaia Clerici e il TikToker Luigi Giaretti.