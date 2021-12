Anno d’oro per i Måneskin anche sui social: i numeri di un successo esplosivo

Anno d’oro per i Måneskin anche sui social: i numeri di un successo esplosivo

Non solo concerti e streaming, anche il mondo dei social premia i Måneskin. Sono loro il gruppo dell’anno.

Sono freddi ma non mentono. I numeri premiano anche sui social media Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. In una parola i Måneskin. Nell’anno dei record, che li ha visti fare man bassa di premi, certificazioni e riconoscimenti internazionali, la band romana è esplosa anche sulle piattaforme. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo e aver riportato in Italia l’Eurovision Song Contest, il gruppo chiude il 2021 con 7,5 milioni di follower totali sui profili Facebook, Twitter e Instagram.

I quattro rocker entrano, così, direttamente in quattordicesima posizione nella Classifica dei personaggi italiani dello spettacolo stilata da Osservatorio Social Vip. La crescita maggiore arriva da Instagram, dove per i Måneskin è stato vero e proprio boom di follower. Il gruppo ha, infatti, conquistato ben 165 posizioni rispetto a dodici mesi fa e si è piazzato 7° con 5,8 milioni.

Grafica Osservatorio Social Vip

Oltre al profilo della band, Damiano e compagni sono seguitissimi anche con i loro profili personali. Il frontman Damiano, 29° nella classifica generale, su Instagram ha scalato 196 posizioni raggiungendo il 12° posto. I suoi fan sul social sono 5 milioni, cresciuti di 4,5 milioni in dodici mesi. Boom anche per la bassista Victoria, a quota 3,5 milioni (+ 3,2 milioni) che si piazza in 19° posizione seguita dal batterista Ethan (42° con 1,9 milioni, + 1,8) e dal chitarrista Thomas (62° con 1,7 milioni, + 1,6).

Cifre sbalorditive che coronano un anno travolgente che ha visto i Måneskin sui palchi di tutto il mondo, aprendo anche per i Rolling Stones oltreoceano. Freschi del rinnovo contrattuale con Sony Music Italy, i quattro hanno conquistato il mercato statunitense come non succedeva da tempo per un artista italiano.

Candidati agli American Music Awards 2021– in cui si sono esibiti con una straordinaria performance –, hanno inoltre ricevuto il prestigioso invito da parte dell’Academy al museo dei Grammy per leggere alcune delle nomination della 64esima edizione e hanno ottenuto due nominations ai Brit Awards 2022. E nelle scorse settimane sono ‘tornati a casa’, esibendosi al Mediolanum Forum di Assago per la Finale di X Factor, lo show che li ha fatti conoscere al grande pubblico.

Foto di Francis Delacroix da Ufficio Stampa Wordsforyou