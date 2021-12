I Måneskin ospiti di X Factor 2021 inaugurano la finale con Beggin’

I Måneskin tornano a calcare il palco di X Factor, stavolta da super ospiti. La band ha aperto la finale con Beggin'.

I Måneskin tornano sul palco che li ha visti spiccare il volo, in occasione della finale di X Factor 2021. Come nelle migliori tradizioni, la serata conclusiva del talent show targato Sky è andata in onda in diretta dal Forum di Assago. E, tra i super ospiti, non potevano mancare i Måneskin, che proprio nel 2017 parteciparono al programma classificandosi secondi.

Un modo di ricollegarsi ai propri esordi, ma anche di dimostrare quanta acqua è passata sotto i ponti. La band torna infatti nel talent show dopo aver vinto un Festival di Sanremo, un Eurovision Song Contest e dopo aver scalato le classifiche di tutto il mondo. Non solo, i Måneskin tornano in Italia dopo essere stati ospiti di diversi programmi oltreoceano (tra cui The Voice USA e il Tonight Show di Jimmy Fallon).

Sul palco di X Factor, a inizio puntata, intonano proprio Beggin’. I Måneskin hanno dunque inaugurato la serata che ha poi consacrato Baltimora come vincitore dell’edizione e che ha visto, tra i super ospiti, anche i Coldplay.

Video: Immagini concesse da Sky

Foto: Jule Hering