Lapo Elkann contro Cardi B per la presentazione dei Måneskin: «L’Italia non è spaghetti e vino»

Cardi B replica ma poi cancella il tweet. Lapo Elkann però risponde: «Non alimentare gli stereotipi», e poi la invita in Italia.

Non è passata inosservata la presentazione dei Måneskin da parte di Cardi B agli American Music Awards. La presentatrice dell’evento ha infatti introdotto la band e la loro performance di Beggin’ seduta a un tavolo intenta a mangiare un piatto di spaghetti. In molti hanno parlato di un uso (inopportuno) dei classici stereotipi sugli italiani, ma Lapo Elkann ha deciso di rivolgersi alla diretta interessata. E così – con tanto di tag – ha scritto su Twitter in inglese.

«Svegliati e senti l’odore del caffè, Cardi B. – scrive Lapo a Cardi B – L’Italia non è spaghetti e vino, è molto di più. L’Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Prima di presentare artisti italiani per favore impara e preparati. È triste usare gli stereotipi per dare il benvenuto ai Måneskin».

La cantante ha prontamente risposto.

«Volevi che tenessi un’intera lezione di storia durante una premiazione? – ha cinguettato – Forse dovevo portare una Ferrari sul palco? Ho scherzato anche sulla mia città natale. Veramente le persone si indignano senza motivo, in nessun modo volevo essere offensiva».

Cardi B ha poi cancellato il tweet, ma Lapo ha fatto in tempo a vederlo e a replicare.