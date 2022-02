Sanremo sbarca subito nelle radio: tredici canzoni in Top 100

Secondo i dati di EarOne, nella settimana del Festival di Sanremo 2022 ben tredici delle canzoni in gara sono entrate nella Top 100 dei brani più trasmessi.

Stando alle rilevazioni EarOne nella settimana del Festival di Sanremo sono tredici i brani della kermesse che in pochi giorni sono entrati nella Top 100.Un anno fa, invece, i big ad entrare nella Top 100 della prima classifica airplay erano stati 14. La classifica EarOne Airplay Radio vede le tracce sanremesi guidate da Brividi di Mahmood & BLANCO, incoronato vincitore della 72° edizione del Festival della Canzone Italiana.

Per quanto riguarda, invece, la performance radiofonica, la coppia artistica del momento debutta alla posizione 34. Superati, così, Colapesce & Dimartino che nel 2021 avevano esordito alla 45° posizione con la loro Musica leggerissima. A seguire troviamo Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista (posizione 40) e Domenica di Achille Lauro (posizione 43).

Gli altri brani nelle prime 100 posizioni in airplay radio sono Apri tutte le porte di Gianni Morandi (posizione 45), INSUPERABILE di Rkomi (posizione 53), O forse sei tu di Elisa (posizione 57). E ancora: Dove si balla di Dargen D’amico (posizione 60), Miele di Giusy Ferreri (posizione 62), Ti amo non lo so dire di Noemi (posizione 68), Inverno dei fiori di Michele Bravi (posizione 78), Ogni volta è così di Emma (posizione 91), Ora e qui di Yuman (posizione 93) e Duecentomila ore di Ana Mena (posizione 97).

Foto da Ufficio Stampa Words For You