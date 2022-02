Sanremo 2022, Mahmood & BLANCO, Rkomi e Irama i più ascoltati su Spotify

Nella giornata che li ha incoronati vincitori di Sanremo 2022, Mahmood & BLANCO hanno mantenuto il comando anche nello streaming. Ecco i brani più ascoltati.

Freschi della vittoria al Festival di Sanremo, Mahmood & BLANCO continuano a dominare le classifiche di ascolto digitali. Così, il trionfo sul palco del Teatro Ariston si conferma anche nelle preferenze streaming in Italia e nel mondo. Il brano Brividi, infatti, è stato protagonista assoluto delle chart Spotify a livello globale.

Il brano, che rappresenterà l’Italia all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest a Torino, nel giorno della finale del festival (sabato 5 febbraio) ha raggiunto la nona posizione nella top 10 globale, confermandosi al comando delle classifiche Italiane. A completare il podio tricolore ci sono, poi, seguita da INSUPERABILE di Rkomi e Ovunque Sarai di Irama.

Guardando alla Top Ten, poi, tutte le prime dieci posizioni della chart italiana restano occupate da canzoni del Festival di Sanremo 2022.

I numeri record di Brividi

Presentato sul palco più prestigioso d’Italia, il brano di Mahmood & BLANCO è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Questo record si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana: ha conquistato la quinta posizione nella classifica global della piattaforma.

E il riscontro positivo coinvolge tutte le piattaforme digitali a cui si aggiunte l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia. A questi risultati si sommano più di 14 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival di Sanremo al #1 e #2 nelle tendenze di YouTube.

