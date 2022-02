Sanremo 2022: quali sono le canzoni più suonate con Alexa

Il binomio Sanremo - Alexa conferma alquanto fedelmente i primi verdetti emersi dalle classifiche parziali del Festival.

Dal momento in cui i brani vengono presentati sul palco del teatro Ariston diventano di tutti. E così le canzoni di Sanremo iniziano a viaggiare in radio, sulle piattaforme preposte allo streaming e persino attraverso Alexa. A tal proposito, gli utenti dell’assistente personale intelligente e di Amazon Music hanno le idee chiare in fatto di preferenze.

LEGGI ANCHE : >> Tutto quello che puoi chiedere ad Alexa durante Sanremo

Le canzoni di Sanremo più riprodotte con Alexa

Con il proseguire della gara arrivano le prime classifiche, ancora parziali ma già indicative di quel che potrebbe essere l’esito finale. E anche le piattaforme digitali in tal senso sono un’ottima cartina di tornasole. Quali sono allora le canzoni di Sanremo più riprodotte da Amazon Music tramite Alexa?

Al primo posto troviamo “Brividi” di Mahmood e Blanco, primi anche nella classifica generale generata al termine della terza serata. Seconda è Elisa con “O forse sei tu”, mentre medaglia di bronzo è Sangiovanni con “Farfalle”.

Il binomio Sanremo – Alexa dunque non si discosta quasi per nulla da quelli che sono i risultati emersi dalle classifiche di queste ore. Resta da capire se anche sabato sera, in occasione della finalissima, il voto combinato della sala stampa, del televoto e della giuria demoscopica confermerà questa tendenza. D’altronde, si sa, fino all’ultimo tutto può succedere, soprattutto con il televoto e le strategie della sala stampa che sanno bene come muoversi per cercare di evitare di confermare il verdetto del pubblico da casa.

Alexa commenta il Festival

Nel frattempo Sanremo continua a vivere anche con Alexa. Gli utenti, infatti, possono ancora esortare l’assistente personale intellgente a dire “Alexa, commenta Sanremo”. Cosi facendo si ha modo di scoprire le implacabili pagelle per ogni cantante in gara e presentatore, con voti che vanno dall’1 al 10. Ma c’è anche l’opzione “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo”, per esprimere la propria opinione sui momenti più belli della serata, i migliori look o il miglior sketch portato sul palco.

Foto: Kikapress