Tutto quello che puoi chiedere ad Alexa durante Sanremo

Anche Alexa entra nel mood del Festival di Sanremo: darà voti e commenterà le serate. Cosa dovete chiederle? Ecco una guida.

Tutto è pronto per Sanremo 2022, persino Alexa. In occasione del Festival, infatti, sono tante le nuove domande da poter porre all’intelligenza artificiale e le risposte saranno come sempre sagaci e pungenti. Qualche esempio?

Dicendo Alexa, commenta Sanremo sarà possibile scoprire le implacabili pagelle per ogni cantante in gara e presentatore, con voti dall’1 al 10. Sarà possibile riascoltare le pagelle anche il giorno successivo e chiedere la pagella di una performance specifica, chiedendo il voto, domandando ad esempio: Alexa, che voto hai dato a Iva Zanicchi?.

Alexa ha gusti ben precisi in fatto di musica e per ogni cantante ha la sua opinione. Chiedendo Alexa, cosa pensi di Achille Lauro?, i clienti scopriranno le sue preferenze sugli artisti in gara. E per avere una previsione su chi potrà vincere la 72esima edizione della kermesse, si potrà domandare Alexa, chi vincerà Sanremo?, e scoprire il nome del papabile vincitore secondo Alexa.

Ma non è tutto. Tra i contenuti di quest’anno c’è anche il sondaggio di Sanremo. Basterà infatti dire Alexa, apri il sondaggio di Sanremo per votare i momenti più belli della serata, il miglior look o il miglior sketch e scoprire cosa pensano gli altri utenti delle notti sanremesi.

Infine, per vivere Sanremo al meglio c’è bisogno della giusta colonna sonora, ed ecco che anche qui arriva Alexa in aiuto. Ancor prima dell’inizio del Festival, saranno disponibili playlist dedicate e gratuite, ogni giorno diverse, per riascoltare i grandi successi degli artisti che in questi anni ci hanno accompagnato con tanta buona musica. Basterà infatti dire Alexa, atmosfera Sanremo per rivivere sia la magia dei grandi classici della canzone italiana come Mille Bolle Blu di Mina, sia i successi delle edizioni più recenti, come il tormentone Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino.