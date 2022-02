Sanremo 2022, scaletta ufficiale e ospiti nella serata delle cover

Il festival arriva alla sua quarta serata, dedicata alle cover che gli artisti in gara scelgono di interpretare anche con la presenza di ospiti. I protagonisti.

“L’edizione più seguita dal 1997”: questo è il risultato del Festival di Sanremo 2022 dopo le prime tre serate, con un target prevalente fra i 15 e i 24 anni. Numeri e considerazioni, dunque, accolti con entusiasmo dalla Rai che sottolinea come queste cifre siano l’esito di un lavoro importante della squadra festivaliera. A questo punto, il ritmo corre guardando già alla serata finale dopo l’appuntamento con le cover e i duetti con ospiti di venerdì 4 febbraio.

“Sono felicissimo, la terza serata è il riassunto di tutto il lavoro fatto”, commenta Amadeus nel suo intervento. “Ed era importante per me avere la risposta del pubblico per i venticinque big in gara che sono la parte essenziale. C’è un clima molto bello e così sarà anche per le restanti due serate. Ringrazio anche il Presidente Sergio Mattarella che mi ha chiamato per una telefonata bellissima. Mi ha detto che ha seguito il festival, si è complimentato e ha ringraziato per l’omaggio che lo ha commosso. Ha avuto piacere nel ricordare quella serata per lui bellissima alla Bussola, quando Mina si esibì per l’ultima volta”.

Al fianco del conduttore, per la quarta serata, c’è Maria Chiara Giannetta di cui il direttore artistico racconta: “È stata una scoperta per me, l’ho conosciuta a I Soliti Ignoti per il lancio della fiction Blanca”, ricorda il direttore artistico. “Mi è piaciuta subito, al di là della sua bravura: mi piace per come si pone e piace tanto anche alla gente. È l’attrice della porta accanto, una definizione che secondo me è un gran complimento”.

LEGGI ANCHE : – Irama a Sanremo con ‘Ovunque sarai’: «Una melodia in testa e il cuore in mano»

Le parole di Maria Chiara Giannetta

“Essere al Festival mi fa sentire come l’invitata a un matrimonio reale”: così Maria Chiara Giannetta sintetizza le emozioni del momento. “Sanremo è un contenitore di intrattenimento e di musica, un ambiente che professionalmente non conosco e non mi appartiene. Ma è un invito bellissimo e quando Amadeus mi ha chiamato è stata per me una sorpresa diversa, enorme. I primi messaggi? Sono stati quelli della famiglia e degli amici pugliesi: tutti mi hanno detto di fare attenzione alle scale!”.

“Il mio approccio sul palco vuole essere quello di poter dare alla musica la me stessa che Amadeus ha visto in me”, promette Giannetta. “E vorrei metterci la simpatia e l’energia che ho visto anche in Drusilla Foer. Sono felice ed entusiasta di questo invito. Qui, mi sento la più piccola rispetto a tutte le altre co-conduttrici , come piccola, mi voglio divertire”.

“Ringrazio gli artisti e gli ospiti che in queste tre serate sono saliti sul palco con il desiderio di portare il meglio.

Hanno dato il massimo con spirito di collaborazione e grandissimo entusiasmo”.

Amadeus#Sanremo2022 @SanremoRai @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay pic.twitter.com/HG3WZvxuBp — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 4, 2022

La scaletta ufficiale della quarta serata: cover e duetti

Nella serata più ricca del festival è stato annunciato come ospite non musicale l’attore Lino Guanciale. Di seguito, invece, gli artisti sul palco nella serata di venerdì 4 febbraio in ordine di esibizione:

1° Cantante – NOEMI

2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela

3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli

4° Cantante – LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants

5° Cantante – SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia

6° Cantante – EMMA con Francesca Michielin

7° Cantante – GIANNI MORANDI con MOUSSE T.

8° Cantante – ELISA

9° Cantante – ACHILLE LAURO con Loredana Bertè

10° Cantante – MATTEO ROMANO con Malika Ayane

11° Cantante – IRAMA con Gianluca Grignani

12° Cantante – DITONELLAPIAGA e RETTORE

13° Cantante – IVA ZANICCHI

14° Cantante – ANA MENA con Rocco Hunt

15° Cantante – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo,

Margherita Vicario e Ginevra

Margherita Vicario e Ginevra 16° Cantante – MASSIMO RANIERI con Nek

17° Cantante – MICHELE BRAVI

18° Cantante – MAHMOOD&BLANCO

19° Cantante – RKOMI con Calibro 35

20° Cantante – AKA 7EVEN con ARISA

21° Cantante – HIGHSNOB & HU Con Mr. Rain

22° Cantante – DARGEN D’AMICO

23° Cantante – GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo

24° Cantante – FABRIZIO MORO

25° Cantante – TANANAI con Rosa Chemical

LEGGI ANCHE : – Aka 7even a Sanremo: «Un tassello in più per crescere»

La classifica generale della terza serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2022 pic.twitter.com/t0MPtQyAhk — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2022

Foto Kikapress