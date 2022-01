Sanremo 2022: Giovanni Truppi vince il Premio Lunezia

A poche ore dall'inizio del Festival, Giovanni Truppi si aggiudica il prestigioso riconoscimento per la qualità del proprio componimento.

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma c’è già il primo verdetto. Come da tradizione, infatti, a poche ore dall’inizio della kermesse, il Premio Lunezia esprime le indicazioni sui testi dei big in gara. Quest’anno a portare a casa il riconoscimento è Giovanni Truppi. A rendere nota la scelta è Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 26 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André.

Giovanni Truppi vince il Premio Lunezia

Il “Premio Lunezia per Sanremo 2022” va a Giovanni Truppi per il brano “Tuo padre, mia madre Lucia”. Il Patron De Martino afferma: “Componimento raffinato e originale, dotato di peculiarità proprie che lo differenziano dalle ordinarie narrazioni di storie d’amore”. Questa invece la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): “Merita il Premio Lunezia per la capacità di raccontare un’Italia solo apparentemente minore e perfettamente contemporanea. Dimostrando che è possibile essere un artista indipendente anche a quarant’anni. Anche al Festival di Sanremo”.

E chissà che Giovanni Truppi non riesca a portare a casa anche l’ambito Premio della Critica in questa edizione di Sanremo, al via martedì 1 febbraio su Rai 1. Truppi si esibirà nel corso della seconda serata, in onda mercoledì 2 febbraio.

Premio Lunezia, la Commissione

Oltre al Patron Stefano De Martino, i portavoce della Commissione Lunezia sono Dario Salvatori, Mariella Nava, i direttori artistici Loredana D’Anghera, Beppe Stanco, Roberto Benvenuto, Marina Pratici e la giornalista Selene Pascasi.

La XXVII edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2022 in varie tappe nazionali.

Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e Siae. La manifestazione gode, inoltre, della collaborazione di Rai Isoradio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari per cura di Savino Zaba.

Intanto il 17 gennaio si sono riaperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia 2022.

Foto: Mattia Zoppellaro via Ufficio Stampa Daniele Mignardi Promopressagency