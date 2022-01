Sanremo 2022, tutte le cover degli artisti in gara per la quarta serata

Amadeus ha svelato i titoli dei brani che gli artisti Sanremo 2022 portano sul palco nella serata del venerdì.

Nel corso del TG1 delle 20 di giovedì 20 gennaio, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022 è intervenuto nuovamente. Finora, infatti, Amadeus ha annunciato le cinque donne al suo fianco nelle serate della kermesse – Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli – e i primi tre super ospiti (Måneskin, Cesare Cremonini e Laura Pausini). Ora è la volta dei titoli delle cover e di eventuali ospiti.

Nella quarta serata del Festival (venerdì 4 febbraio), infatti, i venticinque artisti in gara portano sul palco dell’Ariston l’interpretazione di un brano edito. Come recita il Regolamento, la cover è “scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale degli anni ‘60, ’70, ’80 e ’90”, quindi pubblicate tra il gennaio 1960 e il 31 dicembre del 1999.

I brani della serata cover 60/70/80/90 🎶 💐#Sanremo2022 pic.twitter.com/h79XwxDeeZ — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 20, 2022

Inoltre, agli artisti in gara viene data la possibilità di cantare in lingua straniera ed “esibirsi da soli oppure insieme ad artisti Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri”. Le interpretazioni della quarta serata sono parte integrante della gara, votate tramite televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Demoscopica 1000 (33%). La media tra le percentuali complessive della serata e delle precedenti determinerà una nuova classifica delle canzoni in gara.

LEGGI ANCHE: Gianni Morandi a Sanremo 2022: «Felice di tornare in gara, la musica mantiene giovani»

Ed ecco, di seguito, tutte le cover che ascolteremo venerdì 4 febbraio secondo l’ordine di annuncio al TG1:

Le Vibrazioni Live and Let Die di Paul McCartney con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

Live and Let Die di Paul McCartney con Ditonellapiaga e Rettore Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli

Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli Michele Bravi Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi di Lucio Battisti

Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi di Lucio Battisti Massimo Ranieri Anna verrà di Pino Daniele con Nek

Anna verrà di Pino Daniele con Fabrizio Moro Uomini soli dei Pooh

Uomini soli dei Pooh Rkomi Medley Vasco Rossi con Calibro 35

Medley Vasco Rossi con Giovanni Truppi Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè con Vinicio Capossela

Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè con Elisa What a Feeling di Irene Cara dal film Flashdance

What a Feeling di Irene Cara dal film Flashdance Tananai A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà con Rosa Chemical

A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà con Noemi (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin Ana Mena Medley con Rocco Hunt

Medley con Iva Zanicchi Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva Gianni Morandi Medley con Mousse T

Medley con Achille Lauro Sei bellissima di Loredana Bertè con Loredana Bertè

Sei bellissima di Loredana Bertè con Dargen D’Amico La bambola di Patty Pravo

La bambola di Patty Pravo Emma Baby… One More Time di Britney Spears con Francesca Michielin

Baby… One More Time di Britney Spears con Mahmood & Blanco Il cielo in una stanza di Gino Paoli

Il cielo in una stanza di Gino Paoli Matteo Romano Your Song di Elton John con Malika Ayane

Your Song di Elton John con Yuman My Way di Frank Sinatra con Rita Marcotulli

My Way di Frank Sinatra con Aka 7even Cambiare di Alex Baroni con Arisa

Cambiare di Alex Baroni con Sangiovanni A muso duro di Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia

A muso duro di Pierangelo Bertoli con La Rappresentante di Lista Be My Baby di The Ronettes con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Be My Baby di The Ronettes con Highsnob e HU Mi sono innamorata di te di Luigi Tenco con Mr.Rain

Mi sono innamorata di te di Luigi Tenco con Giusy Ferreri Io vivrò senza te di Lucio Battisti con Andy dei Bluvertigo

Io vivrò senza te di Lucio Battisti con Irama La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani con Gianluca Grignani

Foto Kikapress