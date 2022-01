‘Scatola’ è il nuovo singolo di Laura Pausini, tra le firme Madame e Shablo

L’artista italiana più amata nel mondo torna con l’inedito ‘Scatola’ scritto con Madame, tratto dal docufilm in arrivo su Prime Video.

Si intitola Scatola il nuovo brano inedito di Laura Pausini in uscita il 20 gennaio, primo tassello di un 2022 pieno di novità. La canzone accompagna il film Amazon Original Laura Pausini – Piacere di conoscerti atteso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video. Ad aumentare la curiosità è il team che firma la traccia. Il testo, infatti, è scritto dalla stessa Laura con Madame che hanno composto anche la musica insieme a Shablo e Luca Faraone.

In uscita per Atlantic Warner, Scatolaprodotta da Shablo&Faraone, Paolo Carta e Madame. Così racconta Pausini: “La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto del nostro cuore, nella nostra testa. Su questo mi sono interrogata e questo mi incuriosisce di più oggi. Ho avuto come tutti noi due anni in cui tutto si è rallentato. E ho avuto più tempo da dedicare a me, a ripercorrere tanti momenti di una vita così meravigliosamente normale che mi hanno commossa”.

“Mi sono rivista adolescente, ho ripensato ai sogni che avevo e a quella che sono oggi, cercando un punto di incontro”, racconta ancora Laura. “Finché a mezzanotte e 41 minuti del 10 marzo 2021 è arrivata una canzone, scritta da Madame e dedicata ad un’amicizia adolescenziale, ispirata da un mio post in cui parlavo delle mie compagne di scuola”.

“Dal primo ascolto l’ho letta subito come un dialogo tra la Laura di oggi e quella del passato”, conclude Pausini. “In questa chiave l’abbiamo rivista ed è diventato il brano che sentivo perfetto per il mio ritorno. Mi piace poter dire a quella ragazzina che non l’ho dimenticata e che anche se il destino ci ha portato lontano, anche oggi e ogni giorno siamo la stessa cosa, la stessa persona e io oggi più che mai di questo sono certa”.

Ad accompagnare la release del brano, a partire dalle ore 20 di giovedì 19 gennaio, diverse città del mondo ospitano un’esclusiva performance in 3D con l’esecuzione del brano. L’iniziativa – grazie a Urban Vision e con il supporto di Prime Video – è visibile sui digital screen di Milano (Corso Garibaldi), Roma (Piazza Navona), Madrid (Plaza del Callao), Parigi (Tour Eiffel), Città del Messico (numerosi schermi in vari punti della città), Brasilia (Asa Norte Boulevard), Miami (Bay Side) e New York (Times Square).

Il film ‘Laura Pausini – Piacere di conoscerti’

Scatola inaugura anche il conto alla rovescia del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, nato da un’idea originale di Laura Pausini e scritto con Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Girato tra Italia e Stati Uniti, la pellicola racconta la vita della cantautrice svelandone lati ancora inediti attraverso l’occhio del regista Cotroneo.

I would have liked to see you all and sing live, looking you in the eye, what for me is my return to music with SCATOLA|CAJA. In my way, I did it. I'll be waiting for you virtually on January 20th at 8pm… find out where 😉#Scatola#Caja@PrimeVideoIT @URBANVISIONSPA pic.twitter.com/4PvVCYGa8y — Laura Pausini (@LauraPausini) January 18, 2022

A questo proposito, Laura anticipa: “Mi sono sempre chiesta cosa sarebbe successo se non avessi avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita così folle, cosa sarebbe cambiato e cosa invece sarebbe stato appunto la stessa cosa, come dice la canzone. Quando ho deciso di realizzare il film ho capito che questa era la strada da seguire per raccontare la mia vita. Le mie scelte e quello che mi rende ciò che sono, e trovare un modo per mostrare alla mia bambina la mia storia così folle, inaspettata, faticosa e unica”.

E ancora: “Accompagnata da sempre dalla mia famiglia, dai miei amici e collaboratori più stretti, ho girato il mondo e ho avuto il privilegio di esibirmi sui più importanti palcoscenici, e di cantare con i miei più grandi idoli. Eppure ogni mattina mi sveglio e il mio pensiero va sempre a quella ragazza che sognava di fare pianobar”.

“Scatola è l’esatta fotografia di questo, credo sia molto comune, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo, fare questo tipo di bilanci, a me è servito anche a capire tante cose e tanti aspetti di me”, conclude Pausini. “È stato un piacere conoscermi”.

Foto di Omar Cruz da Ufficio Stampa GOIGEST