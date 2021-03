‘Che cantante di Sanremo 2021 sei?’, il quiz che spopola sui social

Il quiz su Sanremo sta spopolando sui social e ha fatto anche tornare in tendenza l'hastag #Sanremo2021. Volete provarci?

Sta spopolando sui social il quiz Which Sanremo 2021 singer are you?, Quale cantante di Sanremo sei?. Creato sulla piattaforma uquiz dall’utente coileoniamoremi, il quiz è molto semplice come spiega anche la sua descrizione.

«Proprio come Sanremo – si legge sulla pagina – questo è il quiz di cui il mondo ha bisogno, non quello che si merita». Una volta iniziato il quiz, le domande sono molto semplici e si basano principalmente sull’indicazione delle vostre preferenze su alcuni eventi di Sanremo 2021.

Dalla benedizione preferita di Achille Lauro all’oggetto di abbigliamento che avete preferito, fino all’indicazione precisa del cantante per cui facevate il tifo. E i risultati sono altrettanto spassosi: se, ad esempio, come risultato vi escono i Måneskin, vi verrà detto che siete dei «vincenti nella vita».

Molto ambito anche il risultato Orietta Berti, considerata la regina del Festival tra inseguimenti con la polizia e allagamenti della propria stanza di hotel. Inutile dire che il quiz ha ben presto conquistato i social, facendo sì che l’hashtag #Sanremo2021 tornasse in tendenza.

Se volete provarci anche voi, a questo link troverete il quiz. Mi raccomando, condividete i risultati!