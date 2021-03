‘Che Tempo Che Fa’, Orietta Berti incontra i Måneskin: «Vorrei un duetto su ‘Zitti e Buoni’»

L'incontro tra Orietta Berti e i Måneskin a 'Che Tempo Che Fa'. Orietta commenta: «In questo Festival non ne ho fatta una buona».

Nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 7 marzo, abbiamo finalmente visto insieme Orietta Berti e i Måneskin. Dopo l’esibizione della band vincitrice di Sanremo 2021, Orietta Berti è infatti entrata in studio. Fabio Fazio, in video-collegamento e sostituito in studio da Luciana Littizzetto, guardandoli insieme e vicini non ha potuto fare a meno di commentare di avere di fronti i «cinque rocker italiani».

«Non ne ho detta una giusta. – commenta subito Orietta – Però gli ho portato anche bene. Anche a Ermal Meta, che è arrivato sul podio, e alla Michielin e Fedez con cui ho parlato un’ora prima di salire sul palco».

A questo punto, Fazio ha chiesto a Orietta Berti su quale canzone sogna di fare un duetto con i Måneskin. E la Berti, prontissima, ha replicato: «Sull’ultima canzone, Zitti e Buoni».

La domanda di Fazio deriva dal video – diventato virale – in cui Orietta Berti dichiarava di voler fare un duetto con Madame, «Erma Metal e i Naziskin». Come raccontato dagli stessi Måneskin – ospiti di RTL 102.5 – dopo la gaffe, Orietta è andata a scusarsi dietro le quinte. Anche se Damiano ha commentato: «Non ce n’era bisogno, l’avevamo presa a ridere».

