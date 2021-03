Sanremo 2021, anticipazioni quarta serata: gli ospiti e la scaletta

Tutto quello che c'è da sapere sulla quarta serata del Festival di Sanremo 2021: la finale delle Nuove Proposte e gli ospiti.

Dopo la serata delle cover dedicata alla Canzone d’Autore, il Festival di Sanremo 2021 entra nel vivo con la quarta serata.

«Sono felice. – esordisce subito Amadeus – Credo che dobbiamo dirci le cose come stanno e capire che questo inevitabilmente è una rottura. Siamo stati costretti a cambiare. Poi è importante sottolineare i dati delle classifiche e il fatto che molti brani siano in classifica».

La co-conduttrice della serata sarà Barbara Palombelli.

«Sono stata in giuria, quella a cui tirarono degli oggetti dalla platea. – dice la Palombelli – Il palco dell’Ariston emoziona tantissimo e devo ringraziare Amadeus. Ho scritto un monologo dedicato alle donne che parla un po’ di me e un po’ di Sanremo. Prevengo le domande sulle polemiche dicendo che quando eravamo piccoli a scuola e all’università, eravamo già pazzi di Sanremo. Alle polemiche sono abituatissima e sono andata oltre. Ringrazio anche Mediaset che mi ha dato l’autorizzazione. Il Festival è di tutti, come lo è lo spettacolo dal vivo. Spero in una primavera di aperture e la fabbrica del divertimento non si deve fermare mai. Non si è fermata neanche in guerra».

Quarta serata di Sanremo 2021, Beatrice Venezi: «I giovani non sono il futuro, ma il presente»

«Sono molto emozionata, non sono avvezza ai palcoscenici televisivi. Mi sento una madrina di questi giovani che ho seguito con attenzione. – dice Beatrice Venezi – Da bambina sognavo il podio ed è un grande piacere per me seguirli e premiare chi vincerà. Se Sanremo è uno specchio del nostro paese, credo che l’attenzione ai giovani sia un segnale positivo. I giovani non sono solo il futuro, sono già il presente. E il Festival, attraverso l’intrattenimento intelligente, lo sta dimostrando. La leggerezza è fondamentale».

Gli altri ospiti della serata sono Achille Lauro (che farà un quadro con Fiorello e Boss Doms) e Mahmood. Alessandra Amoroso si esibirà con Matilde Gioli e poi con Emma Marrone. Ci sarà poi la gara finale delle Nuove Proposte: in gara sono rimasti Folcast, Gaudiano, Wrongonyou e Davide Shorty.

Amadeus annuncia poi che Simona Ventura è risultata positiva al Covid, che sta bene ma che non parteciperà alla serata in cui era prevista come co-conduttrice.

Sanremo, quarta serata: ordine di uscita delle Nuove Proposte

Davide Shorty

Folcast

Gaudiano

Wrongonyou

Alla fine delle quattro esibizioni viene subito proclamato il vincitore.