Sanremo 2021, i favoriti: su chi puntano gli scommettitori?

A qualche giorno dal via, gli scommettitori si scatenano su chi potrebbe vincere il Festival di Sanremo 2021. Ecco chi sono i favoriti del web.

A Sanremo i motori si stanno scaldando per ospitare i 26 Campioni della canzone italiana in gara al Festival 2021. Al suo secondo anno di conduzione e direzione artistica, Amadeus tenterà di superare se stesso facendo meglio del boom di ascolti di un anno fa quando la pandemia stava solo iniziando a sfiorare le nostre vite. Dodici mesi dopo, le condizioni sono assai mutate e l’edizione 70+1 si appresta a essere unica per molti aspetti, ma qualcosa di immutato resta.

Parliamo delle quotazioni della vigilia e degli artisti favoriti secondo gli scommettitori. Fin dall’annuncio dei Big, la domanda è solo una: chi vincerà il Festival di Sanremo? Stando alle scommesse su Lottomatica in testa alle preferenze ci sarebbe la coppia formata da Francesca Michielin e Fedez (il loro brano è Chiamami per nome), data come vincitrice con 4.50. A seguire, i Mäneskin (5.00), al debutto sul palco di Sanremo, ed Ermal Meta a quota 7.00.

Alle spalle del trionfatore del 2018, i bookmaker tengono quindi d’occhio Irama (8.00), Annalisa (9.00), Arisa (10.00) e, a pari merito, Lo Stato Sociale e Noemi (fermi a 12.00). Di seguito le principali quotazioni sui Campioni di Sanremo 2021:

Francesca Michielin e Fedez 4.50

Mäneskin 5.00

Ermal Meta 7.00

Irama 8.00

Annalisa 9.00

Arisa 10.00

Lo Stato Sociale e Noemi 12.00

Malika Ayane, Gaia, Aiello e Fulminacci 14.00

La Rappresentante di Lista, Max Gazzé e Francesco Renga 15.00

Bugo e Orietta Berti 50.00

