Malika Ayane: «La musica è una carezza in momenti terribili»

Malika Ayane racconta il brano che porterà a Sanremo 2021 e ci rivela qual è la sua partecipazione al Festival che rivede più spesso.

Si intitola Ti Piaci Così (Sugar Music) il brano con cui Malika Ayane parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara nella categoria Campioni. Scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora, il centro di Ti piaci così è la consapevolezza di sé, lo scoprirsi risolti, l’avere voglia di vivere con gusto.

«Non avevo la minima intenzione di fare un manifesto. – ci dice subito Malika – È capitato, la canzone è nata per urgenza. Anche se scegliere le parole è stato complicato. Ho improvvisato il tema sul ritmo e su un giro armonico, ma già sentivo che esplodeva. Mi sono messa a riflettere sul perché è stato complicato parlare auto-amore, o forse direi di consapevolezza di sé. Parliamo troppo poco dell’importanza di autonomia. Non è solo una questione materiale, vuol dire stare in pace con ciò che si prova».

Del resto, di amore si parla fin troppo. Di auto-amore, forse, troppo poco.

«Mi piace l’idea di consapevolezza, è un presupposto diverso e più vincente. – specifica Malika Ayane – Del resto, è consapevolezza anche riconoscersi perdenti quando lo si è. È una cosa più femminile, ci siamo messe di fronte a aspettative che sembrano non finire mai. Credo sia una cosa sentita e condivisibile».

Malika Ayane e l’importanza di Sanremo

«Le persone a casa hanno bisogno di sognare con qualcosa di concreto. Le canzoni e i cantanti non sono l’obiettivo che ti poni da bambino. I brani sono la colonna sonora di ogni giorno della nostra vita. Servono per vivere meglio, per dare una carezza in un momento terribile. Sanremo ha autorevolezza, è un contenitore di vicinanza alle persone. Siamo tutti maledettamente soli dopo l’esperienza dell’ultimo anno. Credo che essere a Sanremo quest’anno per me sia più importante di tanti premi vinti».

Sarà, del resto, un Sanremo completamente diverso per tutti. Ma qual è la costante di Malika che al Festival non manca mai?

«Sicuramente che non riesco mai a fare la figa galattica. – ci risponde Malika – Mi succede sempre un mezzo incidente prima di andare a cantare. La costante vera è che mi sono sempre divertita un sacco».

E cosa, invece, è cambiato?