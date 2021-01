Sanremo, la proposta del virologo Matteo Bassetti sul pubblico

La proposta del virologo Matteo Bassetti sul pubblico di Sanremo apre qualche possibilità ai vaccinati per «farlo in sicurezza».

«Per il Festival di Sanremo ho una proposta: perché non mettere nel teatro Ariston solo le persone vaccinate? Al due di marzo avremo un milione e mezzo di sanitari vaccinati, li premiamo per quello che hanno fatto nel 2020, ne prendiamo 2oo o 300 e mandiamo dentro chi è già vaccinato». Così, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Matteo Bassetti – infettivologo dell’ospedale S. Martino di Genova – commenta Sanremo. «Potrebbe essere il modo di farlo in sicurezza» aggiunge Bassetti, concludendo la sua proposta.

«Stamattina ho detto che il Festival di Sanremo si può fare e mi hanno insultato. – ha dichiarato sempre il virologo, ospite della trasmissione con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro – Ho detto semplicemente da medico come poterlo fare in sicurezza, poi a decidere se farlo o meno non è di certo Bassetti».

Il virologo ha parlato a lungo anche della questione vaccino e mascherine.

«Ora ho i poliziotti nel sangue, come dicevo ai miei bambini, che aiutano a mangiarsi le particelle. – dice Bassetti – Mi sento più tranquillo anche se usiamo ancora i dispositivi di sicurezza che usavamo prima».

E sulla questione se sia necessario usare due mascherine, precisa: «Basta usare bene una mascherina, noi usiamo in ospedale da tempo la FFP2 e basta usarla bene. È sbagliato fare previsioni, se siamo bravi a fare i vaccini è evidente che le mascherine le leveremo. Sono fiducioso».