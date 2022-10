Le nuove playlist Taylor Swift curate dall’artista per Apple Music

Sono disponibili sulla piattaforma streaming di casa Apple tre nuove playlist esclusive curate da Taylor Swift per i fan. E intanto in rete si parla di un tour nel 2023.

Novità per i fan di Taylor Swift, che ha curato tre nuove playlist in esclusiva per Apple Music dedicate ai suoi ascoltatori. Durante lo scorso mese di settembre, la star ritirava il premio come ‘Artista del decennio’ ai Nashville Songwriter Awards e proprio su quel palco svelava un segreto. La Swift, infatti, ha dichiarato di avere un metodo con cui organizza le canzoni che ha scritto nel corso degli anni.

Tre le categorie di archiviazione: ‘Quill Lyrics’, ‘Fountain Pen Lyrics’ e ‘Glitter Gel Lyrics’. Ognuna di esse si basa sullo strumento di scrittura che lei immaginava di avere in mano quando le scriveva. Quello stesso criterio è alla base delle playlist che Taylor ha condiviso con i fan sulla piattaforma di casa Apple. Tre selezioni personalizzate stilate in base al tipo di testo e accompagnate da una nota vocale della stessa Swift.

“La maggior parte dei miei testi sono Fountain Pen Lyrics”, spiega la cantautrice raccontando le playlist. “Sono storie personali moderne, scritte come poesie, che parlano di quei momenti che si ricordano fin troppo bene, in cui si può vedere, sentire e percepire tutto nei minimi dettagli”.

“Le Glitter Gel Pen Lyrics hanno testi che fanno venire voglia di ballare, cantare e lanciare brillantini in giro per la stanza”, prosegue Taylor Swift. “Vi ricordano di non prendervi troppo sul serio, cosa che tutti abbiamo bisogno di sentire al giorno d’oggi. Le Quill Pen Lyrics sono canzoni con testi che ti fanno sentire al’antica, come se fossi un poeta del XIX secolo che prepara il suo prossimo sonetto a lume di candela”.

Intanto nelle ultime ore il nome della Swift si rincorre in rete insieme alla possibilità di un nuovo tour nel 2023. Tutto parte da quanto si legge sul sito ufficiale, dove il pre-order del nuovo album ‘Midnights’ dà diritto a un codice per l’accesso prioritario alle prevendite dello show. E tra i paesi nella lista compare anche l’Italia. Non resta che aspettare informazioni più dettagliate.

