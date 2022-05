Eurovision 2022, la playlist ufficiale di Spotify è la più ascoltata in Italia

L’edizione 2022 di ‘Eurovision Song Contest’ è un successo anche nello streaming, ecco i dati Spotify aggiornati.

Oltre al successo in termini di ascolti per le tre prime serate in diretta su Rai1, Eurovision Song Contest 2022 conquista anche lo streaming. I dati che Spotify ha fornito a pochi giorni dalla chiusura della 66esima edizione che si è svolta a Torino parlano, infatti, di enorme interesse da parte degli ascoltatori italiani. Non a caso, la playlist ufficiale è stata la più ascoltata in Italia nella giornata di domenica 15 maggio e la seconda più ascoltata il giorno della finale. L’incremento rispetto al 2021, è pari al 122%.

E il trend positivo si conferma anche a livello globale, dove la medesima playlist è risultata la seconda più ascoltata al mondo. Prima di Eurovision Song Contest 2022solo Today’s Top Hits. Inoltre, sabato 14 maggio in occasione della Grand Final, gli ascoltatori sono aumentati di oltre il 21% rispetto a un anno fa.

LEGGI ANCHE : – Eurovision 2022: ‘Brividi’ è il brano in gara più ascoltato al mondo

Tra gli altri numeri forniti dalla piattaforma musicale, è da segnalare il successo della playlist The Sound of Italy curata da Francesca Michielin. La selezione ha visto incrementare del 30% gli ascolti fuori dall’Italia. Inoltre, ‘Euro’ è stato il termine più cercato nel nostro Paese sulla piattaforma nella settimana di Eurovision.

Infine, il brano vincitore della manifestazione, Stefania della band Ucraina Kalush Orchestra, è entrato nella Top15 italiana. Diventa, dunque, la canzone più ascoltata in Italia dopo Brividi tra quelle in gara all’Eurovision 2022.

Cover da Ufficio Stampa Spotify