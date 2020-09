XF2020, Mydrama e il mash-up di tha Supreme & Mara Sattei: il video

Alla prima puntata di Audition, Mydrama conquista la giuria con un mash-up targato tha Supreme e Mara Sattei. Ecco l’esibizione.

È un mash-up di brani firmati da tha Supreme e Mara Sattei quello che Alessandra, in arte Mydrama, ha scelto di portare alla sua Audition. Nella prima puntata andata in onda il 17 settembre su Sky Uno (sempre disponibile on demand), la ventiduenne si è infatti cimentata con Grazie a Dio e Nuova Registrazione 326.

E il gradimento dei giudici è stato palpabile, tanto che Mydrama si è portata a casa ben quattro sì. In particolare è stato il neo-giudice Hell Raton ad apprezzare la performance della concorrente per la quale la musica è stata una vera áncora di salvataggio.

LEGGI ANCHE: XF2020, il ritorno di Mika: «Non c’è competizione ma collaborazione»

Lo show che riporta in tv la musica su Sky è, così, ripartito con un tavolo rinnovato che vede affiancati Emma, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton nel ruolo di giudici. In uno studio per la prima volta senza pubblico, le audizioni sono diventati incontri più intimi, che fanno risaltare ancora di più la musica.

A sopperire alla mancanza di applausi live sono stati gli ascolti da casa e soprattutto il sentiment sui social. L’hashtag ufficiale XF2020 ha segnato un’impennata del 31% rispetto all’esordio del 2019 e le interazioni totali durante la puntata sono stati ben 341.600.

Immagini concesse da Sky, sito ufficiale; appuntamento ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand