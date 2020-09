XF2020, il ritorno di Mika: «Non c’è competizione ma collaborazione»

Giovedì 17 settembre in prima serata torna l’appuntamento con ‘X Factor’ che vede il ritorno di Mika in giuria. Ecco che cosa ha raccontato l’artista.

Altro anno, altra edizione di X Factor. Il talent riparte su Sky Uno e NOW TV giovedì 17 settembre con le Auditions che vedono una giuria rinnovata al tavolo. A sedere in uno studio per la prima volta senza pubblico causa pandemia ci sono, infatti, i debuttanti Emma ed Hell Raton con Manuel Agnelli e Mika. Proprio questi ultimi fanno il loro ritorno nello show con un impegno rinnovato nella scoperta del talento e nuove emozioni.

E al centro del programma, quest’anno più che mai, ci sono le storie. “Le storie non sono tutte perfettamente formate. – ha raccontato Mika a poche ore dalla prima puntata – Questi ragazzi arrivano anche grezzi e quelle loro storie imperfette provocano discussione, possono piacere o meno, ci sono anche inediti che abbiamo bocciato subito.

C’è stato subito molto istinto. Ricordo bene quando, in passato, non si portavano gli inediti all’inizio: questi hanno aggiunto altra energia, non sono tutti belli ma ci sono dei diamanti che saranno futuri successi grossissimi. Ci sono storie belle, interessanti e credibili: questo è lo show, graffiante e competitivo ma artistico.”

Sempre rispetto al passato, afferma il cantautore libanese, la modalità di partecipazione ai primi casting di X Factor 2020 ha dato la spinta per partecipare anche ai più “timidi”. “Ci sara grande diversità, e non solo a livello autorale; credo che ci siano talenti che hanno avuto più coraggio per lanciarsi. Le clip di candidatura sono state fatte da casa e questo ha dato magari più coraggio. E ce lo hanno detto gli stessi ragazzi. Queste diverse fasce di talenti sono proprio collegate al momento che stiamo vivendo, e si vede anche sul palco.”

LEGGI ANCHE: XF2020, Hell Raton: «Portare il mio lavoro sullo schermo è stata un’opportunità»

Entriamo nelle case delle persone e rispondiamo con l’arte, non c’è competizione ma collaborazione.

E sulla decisione di tornare al tavolo di X Factor, Mika spiega le proprie ragioni. “La chiamata questa volta è stata diversa. Mi hanno chiamato spesso per altri programmi, nel mondo, ma stavolta era diverso.

Ha sottolineato la mia paura perché è arrivata quando tutto era sospeso ma ha anche alimentato la sfida. C’era un’intenzione, una direzione artistica e una visione per questo show che è quella di provare a trasmettere delle storie in maniera super interessante.”

“Il format è quello ma ora, vedendolo (e confesso che è la prima volta che mi riguardo in una puntata) mi rendo conto che racconta qualcosa e provoca tantissime emozioni. – conclude – Questa è la promessa: penso che la sfida abbia provocato ancora di più, ci siamo divertiti proprio grazie a questa visione.”

Foto da Ufficio Stampa Sky Italia