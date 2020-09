XF2020, Blue Phelix sul palco con l’inedito ‘South Dakota’: il video dell’audition

A X Factor 2020, Blue Phelix si presenta cantando l’inedito ‘South Dakota’ ed emoziona Emma: “Vedo una bellissima persona”, ha commentato. Il video.

La prima puntata di X Factor 2020 ha visto presentarsi alle audizioni il giovane livornese Francesco In arte Blue Phelix, il 21enne che vive a Londra da tre anni, si è presentato alla giuria raccontando la propria storia.

“Per me i vestiti non hanno un’identità di genere, sono pezzi di tessuto. – ha dichiarato introducendo la propria esibizione – Quando io mi metto un vestito mi sento sicuro di me, mi sento libero, mi sento bello. Ho iniziato a fare video su TikTok qualche mese fa, facendo questi video faccio vedere che io esisto: magari non sono come la maggior parte delle persone ma sono qui.”

E dopo queste parole, Blue Phelix ha lasciato senza fiato con il suo brano inedito dal titolo South Dakota che si è guadagnato quattro sì da parte della giuria. Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton si sono mostrati emozionati, ma è stata Emma a lasciarsi andare a un commento particolarmente intenso.

“Io davanti a me vedo una bellissima persona con una bellissima storia da raccontare e con una battaglia che personalmente penso tu abbia già vinto – ha sottolineato la Marrone – però potresti combattere le battaglie anche per gli altri perché in questo Paese c’è veramente bisogno di gente in prima linea che ci mette la faccia e che ha qualcosa da dire.”

