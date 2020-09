XF2020, Casadilego commuove i giudici: il video della sua audition

Casadilego commuove ed emoziona i giudici di XF2020 alle auditions. Ecco il video della sua esibizione sulle note di 'A Case of You'.

Ha appena 16 anni Elisa – in arte Casadilego – che con la sua audizione a XF2020 ha conquistato non solo i giudici, ma anche il pubblico.

Capelli di un colore tra l’azzurro e il verde, la 16enne arriva a X Factor 2020 – nella puntata d’esordio, giovedì 17 settembre su Sky Uno e sempre disponibile on demand – con una chitarra tra le mani e tanta timidezza e semplicità: prima si dichiara fan di Ed Sheeran (da cui deriva il suo nome d’arte), quindi propone la sua versione di A Case of You, di Joni Mitchell, che conquista i giudici, fino a provocare la commozione di Manuel Agnelli. Per lei sono 4 sì e tanti complimenti da parte dei giudici.

A essere colpito dalla ragazza è soprattutto Manuel Agnelli, che non riesce a trattenere le lacrime. «Io penso che tu sia un grande talento» si limita a commentare Manuel a fine esibizione, visibilmente emozionato.

«Elisa, penso che tu sia la prima persona che è riuscita a teletrasportarsi e a isolarsi. – ha commentato Hell Raton – Hai cantato per te stessa perché si vede che ami la musica. Ci hai donato quest’esperienza. Sono senza parole».

«Non sentivo da tempo una persona cantare in questo modo e gestire un grande talento con semplicità. – commenta Emma – Per me questa arte». «Tutti arrivano qua e dicono Io sono una star. – conclude Mika – Invece tu arrivi qui e dici Io sono una fan. E da lì vediamo la fragilità e la musica, senza fragilità, non è musica».