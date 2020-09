Morgan e Sgarbi ricordano Daverio: «L’arte deve essere una festa»

View this post on Instagram

In attesa di salire sul palco della @arenadiverona per il @festival_della_bellezza con @vittoriosgarbi. La canzone è del 1933, del cantautore napoletano futurista Rodolfo De Angelis, uno dei padri della canzone in assoluto, della canzone moderna però anche della canzone sociale che poi verrà successivamente presa come modello sia da Lauzi che da @luigitencoofficial e #FabrizioDeAndré. La canzone è “A me la donna bella non mi va!” #cantautorato #musica #arte #cultura #arenadiverona #festivalbellezza #futurismo #rodolfodeangelis #Futurismo #Canzonenapoletana #Ukulele #musicaitaliana #musicantifascista #Teatro #canzone