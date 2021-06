Madison Beer, due date in Italia nel 2022: tutte le info

Madison Beer ha finalmente annunciato le date europee del Life Support Tour, che partirà da Madrid il 28 marzo 2022 e che prevede ben due date in Italia. I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 11 giugno.

«Dopo un anno così difficile, sono felice di poter esibirmi per i miei fan – ha dichiarato Madison Beer – Ho messo il mio cuore e l’anima in Life Support, sognando il giorno in cui sarei potuta finalmente tornare sul palco e festeggiare con tutti voi. I miei fan sono stati al mio fianco dall’inizio. Per cui sono emozionata di rimettermi in pista e condividere presto questa esperienza».