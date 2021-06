Emma all’Arena di Verona, la scaletta dei live del 6-7 giugno

La scaletta delle due date live di Emma all'Arena di Verona il 6 e 7 giugno del 2021, che danno il via al Fortuna Live 2021.

Il 6 e il 7 giugno Emma tornerà sul palco dell’Arena di Verona, dove partirà ufficialmente il Fortuna Live 2021. La scaletta del live è ricca e piena di sorprese.

Emma accompagnerà il suo pubblico in un vero e proprio viaggio musicale (e non solo) di oltre 2 ore, in cui in ordine cronologico presenterà in una veste inedita i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio. Da ballad come Amami e Mi parli piano, alle più energiche La mia città e Cercavo Amore, passando per emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti Fortuna tra cui Io sono bella, Latina e la title track Fortuna.

«La scaletta inizia con Con Le Nuvole. – spiega Emma – L’ultima canzone invece è Fortuna, scritta per il mio ultimo album. La scaletta è molto lunga, ma è un concerto godibile. Non terrò il pubblico seduto tre ore in mezzo. Purtroppo tante canzoni non potevano tutte nel Best Of, abbiamo fatto una scelta».

Emma live all’Arena di Verona, la scaletta

1. Intro

2. Con Le Nuvole (da A me piace così, 2010)

3. MEDLEY

Davvero (da Oltre, 2010)

Meravigliosa (da Oltre, 2010)

Cullami (da A me piace così – Special Edition, 2010)

4. Calore (da Oltre, 2010)

5. Sarò Libera (da Sarò Libera, 2011)

6. Non è L’inferno (da Sarò Libera – Sanremo Edition, 2011)

7. Cercavo Amore (da Sarò Libera, 2011)

8. L’amore non mi Basta (da Schiena, 2013)

9. Dimentico Tutto (da Schiena, 2013)

10. MEDLEY

Schiena (da Schiena, 2013)

Resta ancora un po’ (da E Live, 2014)

Trattengo il fiato (da Schiena, 2013)

In ogni angolo di me (da Schiena, 2013)

11. La mia Città (da Schiena, 2013)

12. Amami (da Schiena, 2013)

13. Occhi Profondi (da Adesso, 2015)

14. Il paradiso non Esiste (da Adesso, 2015)

15. Mi parli piano (da Essere qui, 2018)

16. MEDLEY

L’isola (da Essere qui, 2018)

Effetto Domino (da Essere qui, 2018)

17. MEDLEY

Basti solo tu (da Fortuna, 2019)

Corri (da Fortuna, 2019)

Alibi (da Fortuna, 2019)

18. Luci Blu (da Fortuna, 2019)

19. Pezzo di Cuore (da Best of ME, 2021)

(insieme ad Alessandra Amoroso)

20. Stupida Allegria (da Fortuna, 2019)

21. Quando l’amore finisce (da Fortuna, 2019)

22. Che sogno incredibile (da Best of ME, 2021)

(insieme a Loredana Bertè)

23. Io sono Bella (da Fortuna, 2019)

24. Latina (da Fortuna, 2019)

25. Fortuna (da Fortuna, 2019)