Emma torna live: «Sono emozionata, per me è come il Primo Maggio»

In diretta da Lignano Sabbiadoro Emma racconta tutta l'emozione di tornare sul palco e di coinvolgere interamente la sua crew.

Il 3 giugno è una data importantissima, per Emma sicuramente ma anche e soprattutto per la musica live. Con la data zero all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, che si terrà giovedì 3 giugno, Emma torna infatti sul palco. Il live anticipa le due date speciali all’Arena di Verona (domenica 6 e lunedì 7 giugno) con cui l’artista celebra insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera. Festeggiamenti che proseguiranno con l’uscita – il 25 giugno – di Best of Me, un album con 21 canzoni tra le più significative ed importanti del repertorio di Emma. I brani sono stati riarrangiati e presentati in una veste inedita (prodotti da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini).

«Non nascondo una grande emozione, c’è un silenzio sacro in arena. – esordisce subito Emma in conferenza stampa – Siamo attenti e concentrati su ciò che succederà stasera. È una serata importante, perché segna la ripartenza dei live dopo un momento catastrofico per tutti. Potrebbe essere come l’1 Maggio, una festa dei lavoratori. Anche perché sono sul palco con chi da sempre mi ha accompagnato».

«Montare questo show è stato un lavoro durissimo per tutti noi», aggiunge Emma, sottolineando quanto sia stata dura «riconvertire uno show pensato per i Palasport in posti all’aperto molto più piccoli».

Eppure, Emma ha fatto di tutto per far sì che il suo staff – senza alcun taglio e nella sua totalità – partecipasse alla preparazione del tour e allo show.

«A Verona sul palco, oltre ai musicisti, saranno presenti fantastici performer. – dice infatti Emma – La magia umana tenterà di supplire alla mancanza di effetti scenici. Nei prossimi show, come avevo promesso, ho invitato i ragazzi di X Factor tranne le band per problemi delle disposizioni. E ci sarà anche Matteo Romano, perché credo sia giusto dare ai giovani la possibilità di fare un po’ di gavetta».

Emma, Best of Me at Arena di Verona su ITsART

Il grande show del 6 giugno all’Arena di Verona sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming dal 15 giugno in prima serata sulla piattaforma ITsART. Best of Me at Arena di Verona per ITsART è prodotto da Friends & Partners e Fenix Entertainment S.p.A.

Per poter vedere lo show sulla piattaforma ITsART, gli utenti dovranno registrarsi gratuitamente al sito. Il concerto sarà fruibile da Italia e UK.

«Poter tornare all’Arena vuol dire che in questi dieci anni ho costruito qualcosa di buono e non mi sono persa. – conclude Emma – Sono contenta perché arrivo all’Arena con un grande punto a mio favore, la coerenza. Sono andata sempre dritta per la mia strada anche quando tutti pensavano stessi facendo delle cazzate».

Emma live, le date del Fortuna Tour 2021

Sul palco dell’Arena di Verona ci sarà anche Loredana Bertè, con cui per la prima volta Emma presenterà live al pubblico il nuovo singolo Che sogno incredibile. Con Alessandra Amoroso Emma canterà invece Pezzo di Cuore. Mentre con il pianista e compositore Dardust Emma omaggerà sul palco il Maestro Franco Battiato.

I ballerini che daranno vita alle coreografie sono Daniele Sibilli, Giuseppe Gioffrè, Gabriele Esposito, Valentina Vernia e Barbara Pedrazzi. Le coreografie sono di Macia Del Prete. Emma sarà poi accompagnata sul palco dai musicisti Lucio Enrico Fasino (basso), Federica Ferracuti (tastiere e synt chitarre), Dj Zak (deejay), Raffaele RUFIO Littorio (chitarre) e Jacopo Volpe (batteria).

Tutte le date del tour:

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria

(recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 e 7 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona

(recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

(recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

18 e 19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

(recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

(recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

12 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero del 23 ottobre 2020 e del 14 maggio 2021)

I biglietti acquistati in precedenza per gli show di Emma, restano validi.