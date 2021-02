‘La Geografia del Buio Tour’: tutte le info e le date sul tour di Michele Bravi

Michele Bravi annuncia le date de 'La Geografia del Buio Tour' e commenta che «c'è bisogno di spettacoli e sarà un onore potermi esibire».

Michele Bravi annuncia le date di La Geografia del Buio Tour – prodotto da Vivo Concerti – che partirà da Parma, martedì 9 novembre 2021, presso il Campus Industry Music e terminerà sabato 11 dicembre a Modugno al Demodè.

Dopo l’uscita del nuovo concept album La Geografia del Buio, anticipato dall’uscita dei singoli La vita breve dei coriandoli e Mantieni il bacio, l’artista tornerà quindi finalmente a esibirsi live, per cantare ed emozionarsi insieme al pubblico.

«Annunciare un tour nella parentesi più incerta del nostro mondo è un modo per cercare di ricostruire la normalità nel buio che stiamo attraversando. – dice Michele Bravi – C’è bisogno di spettacoli e sarà un onore potermi esibire per chi avrà voglia di sostenere la musica».

Michele Bravi porterà dunque sui palchi d’Italia i brani contenuti nel nuovo disco La Geografia del Buio e alcuni dei suoi singoli di maggior successo, come Il Diario degli Errori, certificato disco di platino. L’attesa per tutti i fan che vogliono incontrare Michele di persona e tornare a cantare sotto un palco a un concerto è terminata. La data di sabato 4 dicembre a Roma è già sold out ed è stato annunciato il raddoppio al Teatro Centrale previsto per domenica 5 dicembre 2021.

La Geografia del Buio Tour: le date

Martedì 9 novembre 2021 || Parma @ Campus Industry Music

Domenica 14 novembre 2021 || Milano @ Fabrique

Giovedì 18 novembre 2021 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Domenica 21 novembre 2021 || Padova @ Hall

Mercoledì 24 novembre 2021 || Firenze @ Viper Theatre

Sabato 27 novembre 2021 || Bologna @ Locomotiv Club

Sabato 4 dicembre 2021 || Roma @ Teatro Centrale – SOLD OUT

Domenica 5 dicembre 2021 || Roma @ Teatro Centrale – NUOVA DATA

Martedì 7 dicembre 2021 || Pozzuoli (NA) @ Duel Beat

Sabato 11 dicembre 2021 || Modugno (BA) @ Demodè