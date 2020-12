‘Song Machine Live’ dei Gorillaz disponibile on demand: le foto del live

'Song Machine Live' dei Gorillaz è ora disponibile on demand su LIVENow. Tutte le info e le foto dei tre live.

Il 12 e il 13 dicembre i Gorillaz hanno regalato ai propri fan tre enormi show trasmessi in 111 Paesi del mondo in esclusiva su LIVENow . A grande richiesta, lo spettacolo di chiusura del Song Machine Live di domenica è disponibile per la visione on demand qui al costo di €15.00.

Si tratta di un evento imperdibile. Per la prima volta dal 2018, infatti, la band virtuale si è esibita dal vivo con fan collegati da oltre 111 Paesi del mondo. Direttamente dai Kong Studios, i Gorillaz hanno portato la loro musica, gioia ed esuberanza nelle case dei loro fan.

La produzione ha mescolato emozionanti performance dal vivo e animazioni di Jamie Hewlett ed effetti AR, con la band Gorillaz di 14 elementi.

La band è stata guidata da Damon Albarn con 2D, Noodle, Murdoc Niccals e Russel Hobbs. Si sono uniti sul palco diversi ospiti speciali tra cui Robert Smith, Leee John, Kano, Peter Hook, Georgia, slowthai, Slaves e Sweetie Irie, più altri, tra cui Beck, Fatoumata Diawara ed Elton John, che si sono uniti virtualmente alla festa.