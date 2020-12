‘Song Machine Live’: la performance-evento dei Gorillaz su LIVENow

Dopo Dua Lipa, LIVENow ospita i Gorillaz con una performance-evento imperdibile. Ecco tutte le info per partecipare.

Dopo lo show di Dua Lipa (che ha segnato il record assoluto per numero di spettatori di un evento in live streaming), la piattaforma LIVENow si prepara ad ospitare i Gorillaz. Il 12 e il 13 dicembre LIVENow apre infatti le porte a Song Machine Live, la performance-evento con cui i Gorillaz presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del loro ultimo album SONG MACHINE: Season One – Strange Timez, uscito lo scorso 23 ottobre.

Si tratta della prima performance live della band dal 2018 ed è dunque bene sottolineare che lo show dei Gorillaz verrà trasmesso in tutto il mondo in tre diversi fusi orari. In Italia sarà disponibile sabato 12 dicembre alle ore 12,00 e domenica 13 dicembre alle ore 1,00 e alle ore 20,00.

La più grande band virtuale al mondo si esibirà dal vivo accompagnata dalla magnificenza dei visual di Jamie Hewlett. Con il chitarrista Noodle, il bassista Murdoc Niccals, il batterista Russel Hobbs e il frontman 2D ci sarà Damon Albarn e l’intera live band dei Gorillaz, più molti altri ospiti speciali. La live band comprende Damon Albarn, Seye Adelekan (basso), Jesse Hackett (tastiere), Remi Kabaka (percussioni), Femi Koleoso (batteria), Mike Smith (direttore musicale / tastiere), Karl Vanden Bossche (percussioni), Jeff Wootton (chitarra), con i coristi Matt Allen, Rebecca Freckleton, Petra Luke, Michelle Ndegwa, Ade Omotayo e Angel Williams-Silvera.

I biglietti sono in vendita al prezzo di €15,00. Sono inoltre disponibili i biglietti per assistere a tutti e tre gli streaming al costo di €30,00 e anche uno special pack con 4 biglietti e un party virtuale con contenuti esclusivi al costo di €40,00. Maggiori informazioni sono disponibili su www.gorillazlivenow.com .