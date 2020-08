Melanie C: la ex Spice Girl in concerto in Italia, tutte le informazioni

La Sporty Spice Mel C torna dal vivo in Italia il prossimo 8 maggio 2021 a Milano: porterà sul palco il nuovo album in uscita a ottobre.

Melanie C torna live in Italia. La ex Spice Girl ha infatti annunciato il suo prossimo tour che toccherà anche il nostro Paese per una sola data: sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano. Lo show con cui la cantante si prepara a tornare sui palchi sarà l’occasione per presentare il nuovo omonimo album in uscita a ottobre.

Dopo il debutto record con la girl band britannica da oltre 85 milioni di dischi, Mel C aka Sporty Spice ha iniziato la carriera solista nel 1998 con il singolo When You Are Gone insieme Bryan Adams. Quindi l’anno successivo è arrivato l’album ‘Northern Star’ con cui la cantautrice ha venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo. Sette i dischi di Platino raggiunti a cui si aggiungono quattro dischi d’Oro.

Da allora, Melanie C ha pubblicato sette album raggiungendo più volte la vetta della chart singoli ed entrando per sei volte nella Top Ten. E a oggi è l’unica artista a essere arrivata al numero 1 in Gran Bretagna sia come solista che in duo, quartetto e quintetto.

Con svariati Brit Awards nel suo palmarès (cinque per la precisione) e una menzione del Guinness Dei Primati, Mel sta ultimando il nuovo progetto discografico a quattro anni dal precedente ‘Version Of Me’.

LEGGI ANCHE: #RIPEminem, l’hashtag vola in tendenza ma il rapper sta bene

E dopo i singoli Who I Am, Blame It On Me e In And Out Of Love, l’attesa ora è per il nuovo album, che esce il 2 ottobre 2020 e porta il nome dell’artista la quale promette un “viaggio di introspezione, crescita e accettazione”.

Melanie C – Live Tour 2020: i biglietti

Il tour europeo di Melanie C è previsto per il 2021, con una sola tappa in Italia l’8 maggio ai Magazzini Generali di Milano. Ecco come acquistare i biglietti:

Prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 27 agosto;

Prevendita generale Ticketmaster, TicketOne e nei punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 28 agosto.

Foto Kikapress