MusicNic, musica e pic-nic: la prima data con Irene Grandi

Da un'idea di Simona Bencini, nasce MusicNic, la prima rassegna che fonde la musica e l'atmosfera da pic-nic. La prima data è con Irene Grandi.

Da un’idea di Simona Bencini – voce dei Dirotta su Cuba – nasce MusicNic, rassegna musicale in cui la musica di qualità si fonde a uno sfizioso pic-nic. L’intenzione di Simona è quella di portare a MusicNic nomi di spicco della scena pop, jazz, soul e non solo, alla scoperta anche di nuovi talenti.

Il primo appuntamento di MusicNic, una sorta di data zero con una madrina d’eccezione, è previsto per venerdì 28 agosto a Lesa (Novara, presso il parco di Villa Zappa Bencini) e avrà come protagonista Irene Grandi, storica amica di Simona Bencini. Ad accompagnare Irene Grandi durante il suo live ci sarà il suo chitarrista e produttore Saverio Lanza.

«L’idea di MusicNic nasce come reazione, positiva e costruttiva, al senso d’incertezza sul futuro dell’intero mondo dello spettacolo in Italia, un’incertezza che si è venuta a creare con il lockdown causa pandemia Covid e con tutti i successivi protocolli di distanziamento sociale che chissà per quanto tempo ci assilleranno. – commenta Simona Bencini – L’idea di poter io, artista disoccupata, creare un nuovo spazio dove esibirmi e soprattutto dove far esibire amici e colleghi, mi sembrava un perfetto esorcismo alla situazione inedita e drammatica che stiamo vivendo».

«Che bello quando la creatività e la voglia di fare riescono a emergere durante una crisi! – aggiunge Irene Grandi – È il caso di questa nuova idea nata durante il lockdown della mia amica Simona Bencini, che mi ha coinvolto proprio per la prima data di questo bellissimo festival che ha ideato insieme al suo compagno Mario Zappa. Io darò l’avvio ad una futura serie di concerti, a contatto con la natura, in un ambiente intimo, come fosse una festa tra amici, seduti sul prato sopra una coperta per un picnic davvero speciale…un MusicNic insomma!».

MusicNic con Irene Grandi

Venerdì 28 agosto ore 19.00

parco di Villa Zappa Bencini (Via al Castello 2 a Lesa – No)

Il costo dell’evento è di 60€ a persona, ultimi biglietti disponibili scrivendo a sherazadesound@gmail.com

A tutti i partecipanti verrà distribuito un cestino da pic-nic con cena per 2 persone e verrà riservata una postazione allestita con classica coperta e cuscini sul prato di fronte al palco.

Dopo la data zero di venerdì 28 agosto, lanciata volutamente quest’anno, in un’estate così particolare che passerà alla storia, l’obiettivo della Bencini è quello di rendere MusicNicuna vera e propria rassegna continuativa, già dal prossimo anno. Un appuntamento fisso per le estati a venire che, dopo aver preso il via dal parco della sua villa a Lesa, conquisterà i giardini di altre ville a Lesa e sul Lago Maggiore per poi espandersi nel resto d’Italia, alla scoperta di territori nascosti e gemme sconosciute, in cui portare cultura e intrattenimento.