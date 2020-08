Mannarino, il tour posticipato nel 2021: date e informazioni

Il tour di Mannarino è posticipato ad aprile del 2021. Tutte le informazioni, le date, i prezzi del tour di Mannarino nel 2021.

A causa del protrarsi dello stato di profonda incertezza circa l’evolversi della situazione degli spettacoli live e all’impossibilità di prevedere il regolare svolgimento di prove e allestimento legati all’emergenza Covid-19, il tour di Mannarino, prodotto da Vivo Concerti, verrà posticipato ad Aprile 2021.

Mannarino, Tour 2021: calendario date

Giovedì 08 e venerdì 09 aprile al Palazzo dello Sport – Roma

Domenica 11 aprile al Palapartenope – Napoli

Mercoledì 14 aprile al Mediolanum Forum – Milano

Domenica 18 aprile al Pala Alpitour – Torino

Venerdì 23 aprile al Mandela Forum – Firenze

Martedì 27 aprile al Palaflorio – Bari

Venerdì 30 aprile al Pala Catania – Catania

Venerdì 08 ottobre all’Arena di Verona – Verona

Prevendite Autorizzate:

Ticketone.it

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riposizionate sul 2021.

Mannarino, Tour 2021: dettagli nuove date

Giovedì 08 e venerdì 9 aprile 2021 | Roma – Palazzo dello Sport

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° Anello A numerato: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

2° Anello B numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

3° Anello C numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Domenica 11 aprile 2021 | Napoli – Palapartenope

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna numerata: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

Mercoledì 14 aprile 2021 | Assago (MI) – Mediolanum Forum

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna numerata – Anello A: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

Tribuna Gold numerata – Anello B: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

Anello B laterale numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Anello C numerato: € 28,00 + € 4,20 diritti di prevendita

Domenica 18 aprile 2021 | Torino – Pala Alpitour

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna Gold numerata: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

1° Anello numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

2° Anello numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Venerdì 23 aprile 2021 | Firenze – Mandela Forum

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° Settore numerato: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

2° Settore numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

3° Settore numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Martedì 27 aprile 2021 | Bari – Palaflorio

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° Anello numerato: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

2° Anello numerato: : € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

Tribuna non numerata: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Venerdì 30 aprile 2021 | Catania – Palacatania

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna centrale numerata: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

Tribuna laterale numerata: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Venerdì 08 ottobre 2021 | ARENA DI VERONA

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Poltronissima Gold numerata: € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

Poltronissima 1 numerata: € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

Poltronissima 2 numerata: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Poltronissima 3 numerata: € 42,00 + € 6,30 diritti di prevendita

Poltroncina bassa I settore numerata € 42,00 + € 6,30 diritti di prevendita

Poltroncina bassa II settore numerata: € 38,00 + € 5,70 diritti di prevendita

Poltroncina bassa III settore numerata: € 38,00 + € 5,70 diritti di prevendita

Poltroncina alta I settore numerata: € 38,00 + € 5,70 diritti di prevendita

Poltroncina alta II settore numerata: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Poltroncina alta III settore numerata: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Poltroncina Visibilità limitata numerata: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Gradinata libera: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita