‘Billboard Latin Music Week’, La Rappresentante di Lista protagonista oltreoceano

Unica band italiana presente, La Rappresentante di Lista sarà protagonista il 27 settembre di uno speciale showcase alla più prestigiosa manifestazione musicale del mondo latin.

Dopo l’impegno a Venezia sul palco dell’Indie Jungle Fest (Erma Pictures con Sky Arte e Aeroporto Nicelli), La Rappresentante di Lista si prepara a volare oltreoceano. Il duo, infatti, sarà protagonista di uno speciale showcase organizzato con FIMI e ITA alla Billboard Latin Music Week 2022. In programma il 27 settembre, l’appuntamento sarà al The Faena Forum di Miami Beach e LRDL sarà l’unica band italiana presente.

Grazie all’organizzazione e al coordinamento di HitWeek, la musica tricolore potrà godere di una vetrina internazionale d’eccezione. E i dati parlano di un’attenzione sempre maggiore al mercato musicale italiano a livello globale.Nel 2021, infatti, l’export è cresciuto del 66% per le entrate da royalty e, come comunicato da FIMI, si profilano nuove opportunità di espansione del repertorio locale. Un trend confermato anche nel primo semestre 2022 che ha registrato una del 18,33%.

Locandina da Ufficio Stampa FIMI

I numeri del progetto LRDL

Perfetta esponente di questo quadro, La Rappresentante di Lista è stata quindi scelta per partecipare alla più prestigiosa manifestazione musicale del panorama latin. Avviato nel 2011 con l’incontro della cantante Veronica Lucchesi e del polistrumentista Dario Mangiaracina, La Rappresentante di Lista ha all’attivo quattro album, due Festival di Sanremo, un romanzo e centinaia di concerti in tutta Italia.

Con 150 milioni di streams e quasi 65 milioni di views, è uno dei progetti più trasversali e interessanti del panorama musicale contemporaneo. L’ultimo album in studio, ‘My Mamma’ (Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy) è stato certificato Disco d’Oro dopo aver debuttato direttamente in vetta alla classifica di vendita vinili FIMI e al quinto posto della classifica album. Ma LRDL si muove su terreni creativi differenti e con lo sguardo sempre rivolto al sociale.

Il 5 aprile 2022, Veronica e Dario riescono a portare in quel di Bologna il grande evento solidale Tocca a Noi – Musica per la pace a sostegno di Save The Children. Settemila gli spettatori in Piazza Maggiore e dodici tra gli artisti italiani più amati sul palco. Ora, in attesa del tour autunnale nei club, il duo è pronto a spiccare il volo anche al di là dell’Atlantico.

Foto di Gabriele Giussani da Ufficio Stampa Sky