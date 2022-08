Anche Fedez e Tananai sul palco del ‘Sunny Hill Festival’ di Dua Lipa

Dal 26 al 28 agosto, Dua Lipa porta al suo ‘Sunny Hill Festival’ di Tirana la musica di Fedez, Tananai e Merk & Kremont.

Dopo aver ospitato sul palco Mahmood che ha entusiasmato una fan d’eccezione come Dua Lipa, il Sunny Hill Festival ha annunciato altri nomi italiani in cartellone. La manifestazione musicale organizzata dalla popstar con il padre Dukagjin si arricchisce, infatti, delle performance di Fedez, Tananai e del duo di dj Merk & Kremont. I nostri artisti sono attesi a Tirana nel weekend dal 26 al 28 agosto.

Il programma di una delle più importanti rassegne musicali dei Balcani schiera, tra gli altri, nelle stesse giornate Stormzy e Action Bronson. “L’iconico rapper italiano” regalerà uno “show pieno di carisma e stile”: è l’annuncio social per Fedez, che al momento si sta godendo le vacanze insieme alla famiglia. Da qualche giorno, poi, è disponibile in digitale il remix ufficiale di SAPORE feat. Tedua, firmato dal produttore e dj canadese Dzeko.

Dj Dzeko – al lavoro con Imagine Dragons, David Guetta, Chainsmokers e Post Malone – ha remixato SAPORE aggiungendo sonorità elettroniche internazionali. La traccia si aggiunge a LA DOLCE VITA, singolo estivo di Fedez con Tananai e Mara Sattei che sta spopolando in classifica. E chissà che il trio non si esibisca insieme anche a Tirana.

Parole di encomio arrivano anche per Tananai, presentato nella lineup del Sunny Hill Festival 2022 come “uno dei protagonisti e cantautori più interessanti della scena musicale italiana”. L’artista è attualmente in tour lungo lo Stivale e la tappa a Tirana ha costretto l’organizzazione a far slittare la data di Rovereto. Il concerto del 26 agosto sarà, quindi, recuperato due giorni dopo, il 28 agosto (i biglietti acquistati rimangono validi per il nuovo appuntamento).

La tripletta italiana si completa, infine, con il duo di dj multiplatino Merk & Kremont, che porteranno il loro suono distintivo “grinding ‘n groovy” al Sunny Hill Festival. L’ultima release è dello scorso giugno, quando i due producer hanno pubblicato Touch, brano dalla forte anima clubbing, tra good vibes e voglia di spensieratezza.

