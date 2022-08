Fedez, esce il remix di ‘SAPORE’ firmato dal canadese Dzeko

Dal 5 agosto è disponibile il remix ufficiale di ‘SAPORE’, brano di Fedez feat. Tedua dall’album ‘DISUMANO’. La firma è quella del dj Dzeko.

Mentre in radio e sulle piattaforme streaming macina numeri da capogiro con LA DOLCE VITA, Fedez rilancia con un nuovo brano. La traccia SAPORE feat. Tedua, dall’ultimo album ‘DISUMANO’, esce in una nuova e inedita versione remix. Già certificata Doppio Disco di Platino, la canzone si fa ora ascoltare nella rilettura più internazionale del dj canadese Dzeko.

“Quando DJ Dzeko mi ha contattato per propormi questa collaborazione ho accettato subito con entusiasmo”, racconta Fedez. “Non solo perché è un artista di fama internazionale che apprezzo, ma anche perché ero davvero curioso di vedere, anzi ascoltare, cosa sarebbe nato dalla creatività e dal remix di sound così diversi. E il risultato è un bellissimo pezzo che sono certo farà ballare e divertire tutti!”

Foto di Francesco Prandoni via Ufficio Stampa DOOM

Solo per fare alcuni nomi, Dj Dzeko ha lavorato finora per Imagine Dragons, David Guetta, Chainsmokers e Post Malone. SAPORE, che vede la collaborazione di Tedua , racconta di una relazione complicata in cui però allontanarsi è impossibile. A ogni mancanza ci si riavvicina, lasciandosi addosso quel buon sapore che solo un amore vero, difficile e intenso riesce a trasmettere. Sullo sfondo di una Milano romantica e complice.

Fedez ha inaugurato la sua estate musicale insieme a Tananai e Mara Sattei sulle note de LA DOLCE VITA, tra i brani più ascoltati della stagione. Disco d’Oro in due settimane, il singolo ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/Gfk ed è entrato al primo posto nella classifica AirPlay EarOne. Inoltre, ha raggiunto la vetta della Top50 di Spotify, della classifica di Amazon Music, della top 100 Italia di Apple Music, delle classifiche di Shazam, iTunes e Deezer e delle tendenze Youtube.

E l’estate continua, adesso, anche sulle nuove note di Sapore, a poco più di un mese dal grande concerto solidale LOVE MI in Piazza Duomo, a Milano, che ha visto Fedez ritrovare J-Ax. Il tutto per sostenere la Fondazione TOG – Together To Go che si occupa di offrire gratuitamente cure a e ragazzi bambini con gravi patologie neurologiche.

