James Blunt: musica, natura e magia al No Borders Music Festival

James Blunt torna al No Borders Music Festival da super ospite e con una scaletta ricca dei suoi più grandi successi.

James Blunt arriva al No Borders Music Festival da super ospite il 4 agosto. Il cantautore e polistrumentista britannico è stato accolto calorosamente dai 3000 presenti raccoltisi sui Laghi di Fusine, all’interno del Comprensorio del Tarvisiano in Friuli Venezia Giulia. Un luogo caro a James, che nel 2005 salì sul palco del festival da artista emergente.

Di anni, acqua sotto i ponti e musica ne son passati tanti e Blunt torna nella meravigliosa location con una scaletta che ripercorre la sua carriera. Le note sono infatti quelle dei suoi più grandi successi – da You’re Beautiful a High, Carry You Home, 1973, Adrenaline – e la location è perfetta per accogliere le ballad del cantautore, che non rinuncia tuttavia alla sua immancabile ironia.

Il risultato è un live unico, dove la musica e la natura si sono fuse in un inimitabile e magico scenario. Il resto l’ha fatto ovviamente James Blunt, cambiando continuamente strumenti musicali e mood e coinvolgendo la folla in parte accalcata sotto il palco e, in parte, in beata osservazione all’ombra degli alberi.

James Blunt al No Borders Music Festival, la scaletta del concerto

Breathe

Wise Men

Carry You Home

Adrenaline

High

Goodbye My Lover

Smoke Signals

I Really Want You

Love Under Pressure

Postcards

So Long Jimmy

Same Mistake

Monsters

Cuz I Luv You

You’re Beautiful

Stay The Night

Ok

Encore:

Bonfire Heart

1973