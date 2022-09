Le Blackpink regine della classifica negli USA e in UK (e non solo)

Il nuovo album delle Blackpink, ‘Born Pink’, debutta direttamente al primo posto sul mercato americano e inglese. Ed è record.

‘Born Pink’, il secondo album in studio delle Blackpink (YG Entertainment/Interscope Records), mette a segno ben due record alla prima settimana. Il disco, infatti, debutta alla posizione n.1 della chart album negli Stati Uniti facendo guadagnare alle sudcoreane il primato come gruppo femminile che ha raggiunto la vetta della Billboard 200 dal 2008. E i numeri sono sbalorditivi con ben 102mila copie equivalenti vendute in soli sette giorni.

Non solo. (L-R) Lisa (리사), Jisoo (지수), Jennie (제니) e Rosé (로제) sono le prime artiste di una girl band coreana a raggiungere la prima posizione nella chart album d’oltreoceano. Esordio vincente, dunque, per ‘Born Pink’ che ha registrato la prima giornata di vendite più alta di sempre per delle artiste femminili del K-Pop. Sono state, infatti, oltre 1 milione le copie (chartdata) vendute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLΛƆKPIИK (@blackpinkofficial)

Il successo coinvolge anche Spotify, dove la Blackpink hanno messo a segno il loro debutto più alto. Nelle prime ventiquattro ore dalla release dell’album, tutte le otto tracce hanno raggiunto complessivamente 42 milioni di stream. A trainarle, il nuovo singolo Shut Down che ha debuttato al primo posto nella classifica globale di Spotify con oltre 6,6 milioni di stream. Dopo il precedente Pink Venom – record per la più grande uscita per delle artiste in questa decade e terzo più alto debutto nelle prime 24 ore di tutti i tempi – la band fa dunque il bis.

LEGGI ANCHE : – David Guetta in vetta alla chart inglese: ‘I’m Good (Blue)’ con Bebe Rexha è virale

Uscendo dai confini USA e UK, ‘Born Pink’ ha macinato ottimi posizionamenti in tutto il mondo. #1 in Canada, #2 in Australia, #3 in Germania, #3 in Francia e Top 20 (4° album internazionale più alto in classifica) in Italia. Ora le Blackpink si preparano al tour mondiale in quattro continenti, per il quale sono previsti oltre un milione di spettatori. Al via dalla KSPO Dome al Parco Olimpico di Seoul, la tournée farà tappa negli Stati Uniti, in Europa a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam. E poi Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda il 21 giugno 2023. Tutte le date del “Born Pink Tour” sono disponibili qui.

Credit: YG Entertainment da Ufficio Stampa Universal Music