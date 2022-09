David Guetta in vetta alla chart inglese: ‘I’m Good (Blue)’ con Bebe Rexha è virale

L’ultima hit firmata da David Guetta con Bebe Rexha raggiunge la vetta della classifica ufficiale inglese e spopola sulle piattaforme.

David Guetta, il dj e producer più ascoltato al mondo su Spotify, conquista le classifiche anche con il suo ultimo lavoro. La sua I’m Good (Blue) con Bebe Rexha è, infatti, al vertice della chart ufficiale del Regno Unito segnando oltre 5,4 milioni streaming questa settimana. La traccia, dunque, si guadagna il titolo di maggior download digitale della settimana e continua a spopolare sulle principali piattaforme digitali.

A partire da Spotify dove I’m Good (Blue) si attesta sul podio della Global Chart mentre è medaglia d’argento Billboard Global. Ma è su TikTok che i numeri fanno parlare di autentica hit virale con più di 200mila contenuti per oltre 1 miliardo di views. La canzone campiona il brano simbolo della dance italiana nel mondo – Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65 uscito nel 1999 – unisce la vocalità soulful di Bebe agli euforici accordi di piano e ad un’energia dancefloor contagiosa.

I’m Good (Blue) diventa, così, il settimo singolo numero uno di David nel Regno Unito, e il suo primo da Lovers On The Sun con Sam Martin otto anni fa. Primato assoluto, invece, per Bebe in cima alle classifiche. Il brano sta scalando le classifiche ufficiali in tutto il mondo, nel nostro Paese il singolo ha raggiunto la Top 15 e si afferma come successo radiofonico.

LEGGI ANCHE : – Rihanna sarà la protagonista del Super Bowl Halftime Show 2023

David Guetta, due Grammy Awards nel palmares, è a ha superato 34 miliardi di stream globali e ha venduto più di 50 milioni di dischi nel mondo. Nella sua carriera, è diventando uno degli artisti di maggior successo, raggiungendo la prima posizione nelle classifiche di 113 Paesi con oltre 24 milioni di follower totali su Spotify.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music Italy