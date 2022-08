Alessandra Amoroso per ‘She-Hulk’, la nuova serie Marvel Studios

Ruolo inedito per Alessandra Amoroso che, in occasione del debutto della serie Marvel Studios ‘She-Hulk’, è protagonista di un contributo speciale.

Così non l’avevamo mai vista, questo è sicuro. Parliamo di Alessandra Amoroso, che con lo show TUTTO ACCADE a San Siro è diventata la seconda artista italiana a calcare il palco del Meazza. La cantante salentina, in radio con il singolo Camera 209 fresco della certificazione Oro FIMI/Gfk, sorprende ora i fan con una partecipazione assolutamente inedita. Questa volta la musica non c’entra, ma l’occasione è l’uscita della nuova serie Marvel Studios.

In occasione del debutto su Disney+ di She-Hulk: Attorney at Law, Amoroso è stata protagonista di un contenuto video speciale. Disponibile su Instagram, il video in poche ore ha fatto incetta di views e commenti che testimoniano il sostegno della sua Big Family anche in questa circostanza. L’attività dedicata alla nuova serie comedy, vede Alessandra identificarsi con Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che coinvolgono i superumani.

“Grinta, coraggio e determinazione. Quando Alessandra Amoroso sale sul palco… si sente un po’ come Jennifer Walters”. Queste le parole che accompagnano le immagini, in cui la cantante si mostra nei momenti pre-live.

Proprio come il personaggio di She-Hulk: Attorney at Law, anche Amoroso ha dimostrato coraggio per affrontare momenti ed emozioni difficili. La sua determinazione è la risorsa che le ha permesso di raggiungere – e superare anche – i suoi sogni e per questo, Disney l’ha scelta come ‘testimonial’ speciale. Nel video, la cantante racconta di come la “She Hulk” che è in lei l’abbia aiutata a raggiungere i suoi obiettivi e ancora oggi la accompagni sul palco, anche quello più desiderato e temuto: lo stadio di San Siro.

La serie

La serie Marvel Studios si compone di nove episodi che raccontano le vicende di Jennifer Walters, tra vita privata e professione. Avvocata trentenne e single Jennifer è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. She-Hulk: Attorney at Law, diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, riunisce una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Il cast comprende, tra gli altri, anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

