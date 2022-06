Gli Imagine Dragons incontrano i fan italiani, come partecipare all’evento online

Universal Music Italia e Mondadori Store annunciano un esclusivo evento online che permetterà ad alcuni fan di incontrare Dan Reynolds: tutte le info.

Reduci dal concerto che li ha visti protagonisti sul palco degli I-Days di Milano lo scorso 11 giugno, gli Imagine Dragons fanno un altro regalo ai fan italiani. Il network Mondadori Store e Virgin Records/ Universal Music Italia annunciano, infatti, un esclusivo evento online in calendario giovedì 21 luglio 2022 alle ore 17:30 (ora italiana).

L’iniziativa permetterà ad alcuni fan di incontrare e interagire con il frontman Dan Reynolds in occasione dell’uscita del nuovo doppio album della band. Il progetto, dal titolo ‘Mercury Acts 1 & 2’, è atteso per venerdì 1° luglio 2022 in tutto il mondo e raccoglie trentadue tracce della carriera degli Imagine Dragons.

Giovedì 21 luglio, in diretta dallo studio di Virgin Radio, Giulia Salvi si collegherà con Reynolds per chiacchierare con l’artista coinvolgendo alcuni fan che avranno l’opportunità di intervenire in tempo reale. L’incontro online, su Zoom, sarà accessibile a tutti coloro che pre-acquistano una copia di ‘Mercury Acts 1 & 2’ (album + evento) solo su Mondadoristore.

Grafica da Ufficio Stampa Universal Music

Il doppio album ‘Mercury Acts 1 & 2’: tracklist ufficiale

‘Mercury Acts 1 & 2’ rappresenta il lavoro più impegnativo ed ampio della band, anticipato dal brano inedito Sharks e dai singoli già editi Bones (Disco d’Oro FIMI) ed Enemy (certificato Platino), dalla serie animata ‘Arcane’ della Riot Games. Entrambi i singoli hanno raggiunto le posizioni più alte dell’airplay italiano e sono tra i brani internazionali più trasmessi negli ultimi mesi.

Di seguito la tracklist del doppio album:

CD 1 (Act 1)

Enemy (with J.I.D) – from the series Arcane League of Legends My Life Lonely Wrecked Monday #1 Easy Come Easy Go Giants It’s Ok Dull Knives Follow You Cutthroat No Time For Toxic People One Day

CD 2 (Act 2)

Bones Symphony Sharks I Don’t Like Myself Blur Higher Ground Crushed Take it Easy Waves I’m Happy Ferris Wheel Peace Of Mind Sirens Tied Younger I Wish (in esclusiva solo nell’album) Continual They Don’t Know You Like I Do

Foto di Eric Bay Davidson da Ufficio Stampa Universal Music