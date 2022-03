I-Days Milano 2022: l’11 giugno Rkomi e Imagine Dragons

Rkomi salirà sul palco degli I-Days Milano 2022 l'11 giugno, prima degli Imagine Dragons. Tutte le info sui biglietti.

Il cast degli I-Days 2022 si arricchisce con Rkomi, annunciato sul palco dell’Ippodromo Milano Trenno il prossimo 11 giugno prima degli Imagine Dragons. Un nome prestigioso che si aggiunge al festival, in una vera e propria giornata evento in cui ripercorrere tutti i successi dell’artista di Milano.

Dopo l’annuncio dell’Insuperabile Summer Tour 2022, che vede la partecipazione di Rkomi nei principali festival italiani, viene dunque svelata la location dell’imperdibile appuntamento milanese. Quella 2022 si prospetta quindi un’estate caldissima per Rkomi. Insuperabile Tour segue infatti il sold-out del precedente tour nei club e sembra essere il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari. Rkomi attraverserà l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival e nelle più importanti arene della penisola da giugno ad agosto.

Gli Imagine Dragons saranno in Italia per un’unica data sabato 11 giugno 2022 a Milano, per una tappa del Mercury World Tour 2022 come headliner degli I-Days, all’Ippodromo Milano Trenno. I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 sono disponibili nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Virgin Radio è la radio ufficiale dell’evento.

