Rkomi, ‘Insuperabile Tour’: le prime date estive

Rkomi annuncia le prime date estive dell'Insuperabile Tour. Ma il calendario è in aggiornamento (e arriveranno sorprese).

L’inarrestabile corsa di Rkomi prosegue per tutta l’estate 2022, ovviamente in tour. Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino, l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club.

In partenza dal 24 giugno, Insuperabile Tour è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan. Porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival (Goa Boa, Flowers Festival, Rock in Roma) e nelle più importanti arene della penisola, ma le novità non sono finite. Le prevendite per le nuove date saranno disponibili da mercoledì 2 marzo alle ore 18.00.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e nuove sorprese (tra cui un imperdibile appuntamento milanese a giugno) ecco il calendario in continuo aggiornamento:

VEN 24/06 FIRENZE VIPER SUMMER FEST

SAB 25/06 GENOVA GOA BOA

GIO 30/06 TORINO FLOWERS FESTIVAL

MAR 05/07 BRESCIA CAMPO MARTE

VEN 15/07 L’AQUILA PINEWOOD FESTIVAL

LUN 18/07 JESOLO LIDO (VE), SUONICA FESTIVAL @ PARCO PEGASO

SAB 30/07 ROMA ROCK IN ROMA

VEN 05/08 MAJANO (UD) MAJANO FESTIVAL ARENA CONCERTI

GIO 11/08 CATANIA VILLA BELLINI

VEN 12/08 ACRI (CS) ANFITEATRO

DOM 14/08 GALLIPOLI (LE) SOTTOSOPRA FEST @ PARCO GONDAR

GIO 18/08 IGEA MARINA (RN) BEKY BAY

SAB 27/08 PAESTUM (SA) SUONA FESTIVAL @ CLOUDS ARENA

DOM 28/08 SERVIGLIANO (FM) NOSOUND FEST

Info: www.thaurus.it

Prevendite: https://www.ticketone.it/artist/rkomi/rkomi-2992640/