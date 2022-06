‘Rise – La vera storia di Antetokounmpo’, Uche e Ral Agada: «La famiglia prima di tutto»

Uche e Ral Agada ci raccontano 'Rise - La vera storia di Antetokounmpo', dal 24 giugno disponibile su Disney+.

La storia di Giannis e Thanasis Antetokounmpo è verosimilmente nota a tutti gli amanti del basket, ormai più che informati sulla famiglia Antetokounmpo. Il bello di Rise – La vera storia di Antetokounmpo – dal 24 giugno disponibile in esclusiva su Disney+ – è la capacità di raccontare la storia dei campioni di basket dagli esordi.

Rise – La vera storia di Antetokounmpo, dalla Grecia agli USA

Dopo essere emigrati in Grecia dalla Nigeria, Vera e Charles Antetokounmpo (rispettivamente Yetide Badaki e Dayo Okeniyi) hanno lottato per sopravvivere e provvedere ai loro cinque figli. Quando non erano impegnati a vendere souvenir per le strade di Atene con il resto della famiglia, i fratelli Giannis (Uche Agada) e Thanasis (Ral Agada) giocavano a basket con una squadra giovanile locale. I due, avvicinatisi già grandi a questo sport, hanno scoperto in ritardo le loro grandi capacità sul campo da basket e hanno lavorato duramente per diventare atleti di fama mondiale, insieme con il fratello Kostas (Jaden Osimuwa).

Con l’aiuto di un agente, Giannis è entrato nel Draft NBA nel 2013 con l’obiettivo di restarci a lungo. Un passo importante che ha cambiato non solo la sua vita, ma quella di tutta la sua famiglia. La scorsa stagione, Giannis e Thanasis hanno aiutato i Milwaukee Bucks a vincere il loro primo anello del campionato in 50 anni, mentre Kostas ha giocato con i campioni della stagione precedente, i Los Angeles Lakers.

Come nasce il film

Ad interpretare Giannis e Thanasis troviamo due esordienti, i fratelli Uche e Ral Agada. Ma come nasce l’idea del film?

«La Disney ci ha contattato nel 2018. – racconta in conferenza Giannis – Voleva darci l’opportunità di condividere con il mondo la nostra storia. Abbiamo deciso che volevamo farlo, perché crediamo che la nostra storia possa essere di ispirazione. Tante persone impareranno cose su di noi che nessuno sa. E ci siamo anche divertiti. Tutti parlano di noi, di me, di Thanasis, di Kostas, Alex e Francis e lasciano sempre fuori i nostri genitori. Sapevamo che un giorno avremmo voluto dire a tutti chi sono i veri eroi di questo viaggio».

Diretto da Akin Omotoso e scritto da Arash Amel – che la definisce «un’incredibile storia moderna di trionfo contro le avversità» – Rise finisce dunque per essere «una storia universale».