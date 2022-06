Melanie Francesca presenta ‘Il Maestro’ il suo nuovo libro: “Un vademecum verso la libertà”

Si intitola ‘Il Maestro’ il nuovo libro di Melanie Francesca, terzo capitolo della trilogia iniziata con L’Occidentale. Un viaggio quello proposto questa volta dalla scrittrice tra Dubai e Abu Dhabi attraverso gli occhi di Anna la protagonista.

“Oramai non lo nascondo più, Anna è un po’ il mio altererò – racconta Melanie Francesca durante la nostra intervista – Vive in un ambiente internazionale privilegiato, e da qui osserva e racconta il nuovo assetto mondiale che vede l’annullamento della differenza tra vita reale e virtuale e la trasformazione degli umani in esseri internettiani.”